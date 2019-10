Dluhopisy vydávají i úspěšní světoví giganti

Vlastní emise dluhopisů nejsou doménou jen start-upů nebo firem v nesnázích. Na vlastní rozvoj si takto půjčují i tak celosvětově úspěšné firmy, jako je Apple či Porsche. Obě společnosti se tak připojily k řadě dalších podniků, které dluhopisy reagují na prudký pokles úrokových sazeb a silnou poptávku investorů.

Americký počítačový gigant Apple si půjčil přes 163 miliard korun například na zpětný odkup svých akcií, výplatu dividend či akvizice. K vydání dluhopisů došlo přitom v době, kdy měl v hotovosti a dalších vysoce likvidních aktivech přes 50 miliard dolarů.

Jejich krok je přitom velmi pochopitelný. Úroky jsou na mimořádně nízké úrovni, a to zejména u dluhopisů s delší dobou splatnosti. Malé i velké firmy toho využívají a lze předpokládat, že takto nastavený trend bude pokračovat.

U německé automobilky Porsche se dokonce jedná o první „zelenou“ emisi vydanou přímo výrobcem aut. Firma hodlá peníze vynaložit na financování svého prvního plně elektrického sportovního vozu Taycan. Vydala proto dluhopisy celkem za bezmála 26 miliard korun. Firma nabídla dluhopisy se splatností pět, sedm a deset let a také s pevnou i proměnlivou úrokovou sazbou.

Podle vyjádření firmy mělo zájem o dluhopisy mimo jiné i přes sto institucionálních investorů, jako jsou banky, penzijní fondy či pojišťovny.

Svoje historicky první dluhopisy vydala také americká dopravní a mobilní společnost Uber Technologies. Přibližně 45 miliard korun použije k financování vlastní činnosti a do příprav vstupu na burzu, ke kterému by mělo dojít v příštím roce. Podle Uberu přitom zájem o dluhopisy výrazně předčil nabídku. To byl také důvod, proč se původní plánovaná emise 1,5 miliardy dolarů navýšila na přibližně 2 miliardy. Dluhopisy byly se splatností pěti let a výnosem 7,5 procenta nebo osmileté s osmi procentním výnosem.

Případ Uberu je modelovou situací, kdy investoři půjčí peníze i firmě, která je zadlužená. Sází na to, že hodnota společnosti či podnikatelského záměru je vyšší, než aktuální dluh.

Dluhopisy s vysokým výnosem si loni získaly popularitu i u dalších technologických firem, které chtěly získat v krátké době poměrně velký kapitál. Například společnost WeWork prodala dluhopisy za 15,8 miliardy korun, nebo Netflix za 33,8 miliardy korun.

Přes občasné zmínky o tom, jak je dluhopisový trh nestabilní a rizikový, tyto a další příklady jasně dokazují, že důvěra v dluhopisy dlouhodobě posiluje a že se zmíněných cenných papírů nebojí ani významní světoví hráči. Tento fakt přitom neplatí jen pro globální byznys. Na oblibě dluhopisy získávají i v Česku, a to především u drobných investorů. Mezi ně se přitom poměrně často počítají i lidé, kteří s obchodováním s cennými papíry nemají zkušenosti. Na místě je samozřejmě opatrnost, protože žádný finanční instrument není bez rizika. Dluhopisy jsou přitom příležitostí nejen, jak zhodnotit volné finanční prostředky, ale také zajistit rozvoj firem. Je to často jednodušší a rychlejší cesta, jak získat peníze na nákup vybavení, pozemků nebo na jiné podnikatelské záměry.