Pětina lidí topí i během dovolených a víkendů mimo domov

Necelé dvě třetiny lidí podle průzkumu Providentu v zimě doma správně větrají, většina dotázaných při větrání ale netlumí topení. Závažnější je zjištění, že 40 % lidí naplno topí i v noci a přes den, když nejsou doma, pětina i během delší dovolené. Rozdílný přístup k topení mají ženy a muži. Ženy se raději oblečou a topí méně (40 %), muži si rádi přitápí na teploty pro krátký rukáv. Správným topením mohou přitom ušetřit tisíce, které mnohým v závěru „sezóny“ chybí.



Tepelný komfort má vliv i na finance

Dodavatelé energií opět hlásí zdražení. Průzkum Providentu ukazuje, že mnohdy lidé topí na zbytečně vysokou teplotu (nejvíce Čechů na 24 stupňů) nebo v situacích, kdy topení naplno není potřeba. Pětina lidí nevypne topení během dovolené či o víkendech mimo domov. Rozdílný přístup k topení mají respondenti žijící v bytech a v domech. Roli může hrát také to, že v domě není vhodné v zimě topení zcela vypínat kvůli riziku zamrznutí vody v potrubí a vzniku plísní.

Právě vypínáním topení nebo jeho ztlumením je možné významně ušetřit. „Každý stupeň navíc znamená nárůst nákladů o přibližně 6 %. Pokud tedy topíte na 20 místo na 25 stupňů, vyjde vás topení o 30 % levněji,“ říká Tomáš Černý, analytik společnosti Provident, a dodává: „Zvýšený zájem o půjčky v období vyúčtování nákladů za energie zaznamenáváme každoročně. Nyní se začátkem topné sezony je tedy čas zamyslet se nad tím, jak náklady za vytápění snížit.“





Ženy jsou více zimomřivé

Z výzkumu Providentu vyplývá, že vnímání tepelného komfortu je odlišné u mužů a u žen. Ty jsou více zimomřivé (18 %), ale jsou ochotné se více obléct a za topení ušetřit. Muži mnohem častěji (32 %) než ženy (19 %) rádi chodí doma v krátkém rukávu a o to více topí.





Větrací návyky mají Češi většinou správné. Podle průzkumu Providentu 61 % lidí v zimě větrá krátce a intenzivně několikrát denně. Vymění se tak vydýchaný vzduch, ale nedojde k ochlazení stěn. Třetina lidí pak větrá namátkově, když si vzpomene. Neustále otevřenou ventilaci mají pouze 4 % Čechů a řízené větrání zatím využívá 1 % lidí.



