Johnson dnes navrhne další hlasování o volbách, ty by se měly konat v prosinci

Shrnutí:

Johnson nebyl schopen získat dvoutřetinovou většinu pro vyvolání předčasných voleb

Pokusí se nyní o zákon , který by volby mohl zajistit s nadpoloviční většinou

Johnson slíbil, že se nepokusí prosadit dohodu o Brexitu před volbami

Britský premiér Boris Johnson nebyl schopen získat potřebný počet hlasů pro vyvolání předčasných voleb. K tomu by potřeboval dvoutřetinovou většinu a tedy i podporu Labour, kterou však pro tento návrh získat nedokázal. Členům parlamentu však vzkázal, že nedovolí, aby tato paralýza pokračovala a že země musí o své budoucnosti rozhodnout ve volbách. Zároveň pak oficiálně souhlasil s odložením brexitu do 31. ledna. Jeho včerejší debakl však nutně neznamená, že předčasné volby nebudou. Už dnes totiž Johnson v parlamentu představí návrh zákona, který by posunul příští volby na 12. prosince. Protože se přitom jedná o zákon, stačí Johnsonovi k jeho přijetí pouhá nadpoloviční většina hlasů v parlamentu. Hlasy SNP a Liberálních demokratů tak pro toho hlasování zdá se budou naprosto klíčové, a pokud Johnson uspěje, volby by se skutečně mohly konat už v prosinci.

Johnson nedosáhnul na počet hlasů potřebný k vyvolání předčasných voleb. Zdroj: BBC