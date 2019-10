Prezident republiky jmenoval nové generály

28. října 2019

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v pondělí dne 28. října 2019 na Pražském hradě u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu následující vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů České republiky do generálských hodností:



do hodnosti brigádního generála prezident republiky jmenoval plukovníka gšt. Ing. Vratislava Berana, ředitele Agentury personalistiky Armády České republiky;



do hodnosti brigádního generála prezident republiky jmenoval plukovníka gšt. Ing. Miroslava Feixe, M.S., velitele Kybernetických sil a informačních operací Armády České republiky;



do hodnosti brigádního generála prezident republiky jmenoval plukovníka gšt. Mgr. Aleše Knížka, ředitele Vojenského historického ústavu;



do hodnosti generálporučíka prezident republiky jmenoval generálmajora Ing. Drahoslava Rybu, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky;



do hodnosti brigádního generála prezident republiky jmenoval plukovníka Mgr. Bc. Luďka Procházku, ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje;



do hodnosti brigádního generála prezident republiky jmenoval plukovníka Ing. Leoše Tržila, MBA, ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje;



do hodnosti brigádního generála prezident republiky jmenoval plukovníka JUDr. Bc. Radima Dragouna, Ph.D., ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů.



Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky