Eurozóna trpí vyšším zadlužením než zbylé země Evropské unie

"Zadlužení České republiky je v kontextu Evropské unie na velice nízké úrovni. Pouze Estonsko, Lucembursko a Bulharsko mají nižší míru zadlužení ve vztahu k hrubému domácímu produktu. Lze tedy říci, že naše země patří mezi premianty v rámci Evropské unie," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.



Zadlužení zemí Evropské unie dosáhlo ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 80,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Země eurozóny vykázaly vyšší míru zadlužení na úrovni 86,4 procenta HDP. Velikost zadlužení eurozóny navyšovaly země na jihu Evropy. Především se jednalo o Řecko s dluhem 180,2 procenta HDP, Itálii s dluhem 138,0 procenta HDP a Portugalsko s dluhem 121,2 procenta HDP.





Nejméně zadluženou zemí Evropské unie bylo ve druhém čtvrtletí 2019 Estonsko s mírou zadlužení 9,3 procenta HDP. Česká republika se zadlužením 33,1 procenta HDP dosáhla na čtvrté nejlepší umístění. Oproti tomu Slovensko bylo se zadlužením 48,4 procenta HDP až na dvanáctém místě a umístilo se těsně za Polsko se zadlužením 48,1 procenta HDP. Nejzadluženější sousední zemí České republiky bylo Rakousko. To ve druhém čtvrtletí letošního roku vykázalo míru zadlužení na úrovni 71,8 procenta HDP. Německo dopadlo lépe a vykázalo zadlužení o velikosti 61,2 procenta HDP.



V posledních čtyřech letech většina zemí Evropské unie snížila své zadlužení. Nejrychlejším tempem to dokázalo Irsko, které ve druhém čtvrtletí 2015 vykazovalo zadlužení 90,1 procenta HDP. O čtyři roky později to však bylo již jen 63,9 procenta HDP. Opačný příběh zažilo Řecko, které za poslední čtyři roky zvýšilo své zadlužení z úrovně 169,0 na 180,2 procenta HDP. V posledních čtyřech letech dokázalo Španělsko snížit své zadlužení pod úroveň Francie. Ve druhém čtvrtletí 2019 vykázalo Španělsko zadlužení 98,9 procenta HDP. Francie na tom byla s mírou zadlužení 99,6 procenta HDP o trochu hůře.