Nejoblíbenější jména dětí v Ústeckém kraji – leden 2019

Pořadí nejoblíbenějších holčičích jmen v České republice se proti loňskému roku pozměnilo jen málo. Nejoblíbenějším holčičím jménem v České republice v lednu 2019 se opět stala Eliška, na druhém místě se stejně jako vloni umístila Anna a třetí místo nově obsadila Adéla (vloni Sofie). U chlapců byl nejoblíbenějším jménem stejně jako v loňském roce Jakub, na druhém místě se opět umístil Jan a třetí místo nově obsadil Tomáš (vloni Adam). Z prvních třech holčičích míst tedy vypadla dříve oblíbená Sofie, která letos skončila až pátá, a v loňském roce oblíbený Adam se propadl rovněž na páté místo.

V Ústeckém kraji mezi nejoblíbenější dívčí jména patří již druhým rokem Eliška, která vloni vystřídala Adélu (2017), následovala na druhém místě Adéla (vloni Anna, předloni pak Eliška) a třetí příčku obsadila v našem kraji nově Laura (vloni Ema, předloni Anna). Mezi chlapeckými jmény se v lednu 2019 na prvním místě umístil Jakub (vloni to byl Jan, předloni Petr) a na druhém místě se po dvou letech opět umístil Jan (vloni Jakub). Na třetím místě se nově umístil Daniel (vloni to byl Dominik, předloni Jakub).

Mezi otci bylo v Ústeckém kraji nejvíce Janů, Petrů a Tomášů. Matky se nejčastěji jmenovaly Lucie, Kateřina a Jana.

V rámci České republiky se pak objevovala i netradiční jména jako např. u chlapců Zef, Yoro, Rufin, Uils Tuguldur, Kelly Petr, Khantenger, Loki, Erbold, Kaito, Fran a Amer. U dívek to byla např. jména jako Ha My, Ujin, Truc Diem, Živa, Saruul, Badamiyankhua, An Vy, Chenyue, Bodi-Goo a Šanel.