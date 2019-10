V Česku se bude volit jinak. Změnit se má i hlasování ze zahraničí

Ministerstvo vnitra připravilo reformu volebních zákonů. Volby by měly být pouze jednodenní a lidé, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí, budou moci volit korespondenčně. Změní se také vydávání voličských průkazů.

Ministerstvo považuje současné volební postupy v Česku za zastaralé. Jako jediná země Evropské unie máme například dvoudenní hlasování. Lidé přicházejí k volebním urnám v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Nově by měli volit během jediného dne.

Češi, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí, nebudou nově muset dojíždět na volby na českou ambasádu. V případě prezidentských, sněmovních a evropských voleb budou moci vybírat kandidáty korespondečně. Zároveň budou mít možnost odhlasovat v předstihu.

Zároveň by měl vzniknout informační systém správy voleb, ve kterém bude jednotný seznam voličů. Obce tak nebudou moci vést šest tisíc voličských seznamů, jak je tomu dosud. Součástí systému budou i nástroje pro online obsazování volebních komisí a podávání kandidátních listin.