Čechům se do kamionů vplížili migranti, teď jim chodí obří pokuty.

Českým řidičům kamionů začínají chodit statisícové pokuty za to, že se jim v minulosti vloupali do auta migranti a chtěli se tajně nechat převézt přes hranice. Většina těchto případů se odehrála kolem francouzského města Calais, odkud se uprchlíci snažili do Velké Británie dostat. Pokuty britské úřady po řidičích vymáhají dokonce i v případech, kdy prokázali, že o migrantech v autě vůbec nevěděli.

Dva roky staré video zachytilo nevítané pasažéry lezoucí z kamionu. Řidič pokutu nedostal, protože na migranty sám upozornil. Pan Němec ale takové štěstí neměl. Před třemi lety se mu v nestřežené chvíli naskládalo do auta 14 Eritrejců a odhalili je až policejní psi.

"Projel jsem francouzskou celní kontrolou, projel jsem anglickou pasovou kontrolou, když jsem čekal v řadě na trajekt, tak to obcházeli se psy a ti ty migranty vyštěkali," vzpomíná Tomáš Němec.

Pak se dva roky skoro nic nedělo, po dvou letech přišla první pokuta na 8 600 liber. Byl to obyčejný dopis v angličtině. Potom, co sepsal odvolání, doložil, že náklad zabezpečil a celou cestu kontroloval, Němcovi úřady snížily pokutu z 250 tisíc korun na 18 tisíc.