Dvacet hodin v letadle. Aerolinky Qantas testují rekordně dlouhý let

Z New Yorku do Austrálie bez mezipřistání – takový je plán australských aerolinek, které už nejdelší cestování v oblacích zkoušejí s pasažéry. Dvacetihodinového letu, který skončí v sobotu ráno v Sydney, se účastní desítky cestujících. Odborníci na nich zkoumají to, jak lidská psychika i tělo na tak dlouhý let reagují.

Projekt zvaný Sunrise má vyústit v pravidelné přímé lety z Austrálie do Londýna a New Yorku. Aerolinky Qantas k tomu využijí nové modely Boeingu 787-9 Dreamliner. "Musí být upravená takzvaná long range varianta, tedy letadlo se zvětšeným prostorem, aby v té nádrži byl dostatek paliva," vysvětluje letecký expert Ladislav Keller.

Odborníci chtějí zkoumat hlavně to, jak působí 20 hodin dlouhý let, při němž stroj překoná vzdálenost přes 16 tisíc kilometrů, na lidské tělo. Posílena bude muset být především posádka letadla. Během jedné cesty se tak prostřídají třeba i tři dvojice pilotů.

"Bude se zkoumat teď v rámci těch testů psychika pilotů - jak na to budou reagovat. Mají být ověšeni zařízeními, aby byla možnost monitorovat mozek," uvedl pilot Marek Černoch.

Data mají sloužit i k sestavení vhodného jídelníčku na palubě. Cestujícím chtějí aerolinky nabídnout na začátku cesty pálivá jídla, aby prvních šest hodin vydrželi vzhůru a teprve pak usnuli. Největším problémem je totiž tzv. jet lag, tedy pásmová nemoc, která nastává při cestování přes několik časových pásem.

"Asi největší problém u tohoto je tzv. flebotrombóza, neboli zánět žil na nohách, který může vzniknout tím, že jak člověk dlouhodobě sedí a má při tom zmáčknuté žíly, tak tam špatně proudí krev. Může tam vzniknout nějaká sraženina," vysvětluje praktický lékař Cyril Mucha.

Podle odborníků jsou dlouhé lety bez přestupů budoucností letecké dopravy. Dosud nejdelším spojením je linka ze Singapuru do New Yorku, která trvá asi 18 hodin. Další dva zkušební lety australských aerolinek se uskuteční v listopadu a prosinci.