Pražští radní ničí turistiku v metropoli, zuří kvůli Číně ministryně i cestovky

Pražští radní ničí turistiku v hlavním městě - to tvrdí někteří politici i cestovní kanceláře. Podle nich by měl magistrát zakopat válečnou sekeru a obnovit dobré vztahy s čínskou stranou.

Vypovězení partnerské smlouvy s Pekingem bude mít podle ekonomů dopad nejen na cestovky, ale i hoteliéry, restauratéry nebo drobné živnostníky.

Vypovězení partnerské smlouvy s Pekingem odstartovalo smršť stížností. Ačkoli primátor Zdeněk Hřib je přesvědčen, že Praha odliv čínských turistů výrazně nepocítí, ministryně pro místní rozvoj je přesvědčena o opaku.

"Nechápala jsem, z čeho vychází pan primátor, tak jsem ho v dopise informovala o reálných číslech, která vychází ze statistických údajů," říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová



Podle Dostálové do České republiky loni přiletělo 680 tisíc čínských turistů. "Číňané patří mezi top deset, v průměru utratí pět tisíc korun," říká ředitel agentury Czech Tourism Jan Herget.

"Čína je z našeho pohledu významným zdrojovým trhem a podíl čínských turistů je velmi vysoký. Je to čtvrtý nejvýznamnější trh, co se týká návštěvnosti ČR," přikyvuje Tereza Picková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

"Nezpochybňuji statistiky paní ministryně, čínští turisté nejvíc utrácejí v buticích v Pařížské ulici a to Prahu nějak neobohacuje," stojí si Hřib za svým.

"Mnozí řeknou, že ukázal svaly, ale ono ho to doběhne, bude to mít dopady ekonomické, prestižní, do pražského cestovního ruchu," má jasno politolog Jan Kubáček.

Podle ekonomů by úbytek čínských turistů znamenal znatelný propad v řádech miliard korun.

Na to, že pražští radní vypověděli sesterskou smlouvu s Pekingem, reagoval i prezident Miloš Zeman, který napsal otevřený dopis čínskému prezidentovi Si-ťin Pchingovi. V něm napsal, že pražské komunální politiky nechápe.

"Pan prezident by měl respektovat skutečnost, že se takto rozhodlo demokraticky zvolené vedení Prahy a máme na to rozhodnutí právo," míní pražský primátor.