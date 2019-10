Čínské akcie padají z obav o hospodářský růst (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Avast naplnil naše odhady, ale mile překvapil razantnějším snížením dluhu.

AT&T s PPF vedou jednání o prodeji CME.

Odboráři ČEZ žádají zvýšení platů o 12 %.

Evropské akcie zřejmě zahájí dnešní obchodování v červeném.

Dnešní makroekonomický kalendář je nezajímavý. Budou zveřejněny spíše druhořadé makroekonomické ukazatele, na které akciové trhy většinou nereagují.

Hospodářské výsledky dnes reportují americké společnosti American Express, Coca-Cola nebo Schlumberger. V Evropě mezi nimi najdeme například švédské firmy Volvo či Assa Abloy.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 si včera polepšil o zhruba 0,3 %, technologický Nasdaq pak vyrostl ještě o 0,1 % více. Průmyslový Dow Jones si připsal pouze 0,1 %, když na vývoji celého indexu se podepsaly slabší výsledky společnosti IBM. Naopak Morgan Stanley svými čísly trhy potěšila a byla tak poslední velkou bankou, která částečně rozmělnila obavy ohledně slabého hospodářského růstu. Stejně tak Netflix udělal akcionářům radost. Na geopolitické úrovni bylo pozitivní zprávou, že se EU a Spojené království domluvily na rozvodové dohodě.

V asijsko-pacifickém regionu v průběhu dnešní ranní seance převažovala červená barva. Nejhůře dopadly čínské akcie, které odepisují 1,5 %. To zřejmě souvisí s publikovanými daty o vývoji tamní ekonomiky. Meziroční dynamika růstu HDP klesla na 6,0 %, což je nepatrně méně, než s čím počítal trh, a jedná se o nejslabší růst od počátku devadesátých let minulého století. Čísla tak navazují na sérii „profit warningů“ čínských firem v uplynulých týdnech. Ztráty ostatních burz se pohybují většinou do půl procenta.

Avast

Avast dnes ráno zveřejnil provozní údaje za třetí kvartál. Zveřejněné údaje jsou v blízkosti našich odhadů. Upravené tržby se ve třetím čtvrtletí zvýšily o 5,0 % na 220,3 mil. USD, upravená EBITDA dosáhla 121,9 mil. USD. Nárůsty za toto období prakticky odpovídají vývoji v celém dosavadním roce. Upravené tržby rostly o 5,5 % na 647,1 mil. USD, zatímco upravená EBITDA se zvýšila o 6,6 % na 358,5 mil. USD. Upravená EBITDA marže činí 55,4 %. Čistý dluh vůči upravené EBITDA se výrazně snížil na 1,8x z 2,4x v polovině letošního roku, čemuž pomohly i výnosy získané ze strategického spojenectví s britskou společností Ascential.

CEO Ondřej Vlček uvedl, že výsledky naplnily očekávání managementu, a potvrdil výhled pro růst upravených tržeb na horním okraji pásma vyšších jednotek procent (za první tři kvartály 9,1 %) a stabilní marži upravené EBITDA.

Výsledky hodnotíme zejména s ohledem na výrazné snížení zadlužení mírně pozitivně.

CME

Podle informací Hospodárských novin a Aktuálně.cz jsou ve finální fázi jednání mezi americkou telekomunikační společnosti AT&T a PPF o prodeji mediální skupiny CME. Konečné rozhodnutí by mělo padnout během nadcházejících dnů. Jeden ze dvou generálních ředitelů CME, Micheal del Nin, včera na konferenčním hovoru uvedl, že posuzování variant je v běhu, ale že management transakci zatím dál nebude nijak komentovat.

Na konferenčním hovoru rovněž zaznělo, že management zvedl výhled pro růst letošní OIBDA na 15 až 17 % při konstantních kurzech, růst volného cash flow (unlevered FCF) na 14 až 16 %. Kapitálové výdaje by měly letos dosáhnout 25 mil. USD.

ČEZ

Odboráři požadují zvýšení platů o 12 % a pracovní dobu 36 hodin týdně. Management zatím po čtyřech kolech jednání žádný návrh nedal. Ten je možné očekávat na přelomu října a listopadu.