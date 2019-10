Apple je nejcennější značkou na světě (17.10.2019)

"Odhadnout hodnotu nejcennějších značek na světě je komplikované, protože nejsou na prodej. Ve skutečnosti tak nelze přesně zjistit, kolik stojí peněz. Z tohoto důvodu se různé žebříčky nejcennějších značek výrazně odlišují," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.



Podle žebříčku společnosti Interbrand je Apple nejcennější značkou na světě. Její hodnota je odhadována na 234,2 miliardy dolarů. K podobnému závěru dospěl i časopis Forbes, který koncem května odhadl hodnotu Applu na 205,5 miliardy dolarů. Značka nakousnutého jablka si udržuje velký náskok před dalšími konkurenty povětšinou z technologického sektoru.





Interbrand se s Forbesem shodují i na druhé nejcennější značce, kterou je Google. V obou žebříčcích je přitom shodně odhadnuta hodnota značky Google na 167,7 miliardy dolarů. Dále se však žebříčky liší. Interbrand si více cení značky Amazon než značky Microsoft, ale Forbes to vidí obráceně. Interbrand rovněž z první desítky úplně vyřadil Facebook. Forbes však značku Facebook zařadil na páté místo.



Forbes také do první desítky nezařadil značku Mercedes-Benz, která by podle něj měla být až na 17. místě. Interbrand však značku Mercedes-Benz zařadil na osmé místo hned za značku Toyota. I na dalších pozicích se žebříčky nejcennějších značek výrazně liší, přičemž odhadované ceny značek jsou v některých případech rozdílné o desítky miliard dolarů.