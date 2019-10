CIBC, TDS: Trhy nijak předražené, pozice příliš negativní

Současné obchodní spory jsou zejména o tom, jak Čína nakládá s duševním vlastnictvím. A cla představují nástroj, který americký prezident Donald Trump používá k tomu, aby na Čínu vyvinul tlak. Pro Bloomberg TV to uvedl Don Gimbel ze společnosti CIBC Private Wealth Management. Situaci vnímá tak, že se střídají období vyhrocení sporu s určitým uklidněním, „ve hře jsou ale také ega.“ S přibývajícím časem by ale měla růst pravděpodobnost uzavření dohody.



Gimbel se domnívá, že celá věc někdy připomíná „divadlo“, nicméně americká strana bude mít stále větší motivaci k dohodě kvůli blížícím se prezidentským volbám naplánovaným na podzim příštího roku. A tlak na uzavření „nějaké dohody“ podle něj roste i u čínského vedení. Jaká je pravděpodobnost toho, že akciové trhy v současné situaci prudce oslabí? Podle investora se nachází nízko, protože trhy stále věří, že nakonec bude dosaženo shody.





Gimbel následně uvedl, že podle jeho názoru navíc nejsou akciové trhy nijak předražené. Tvrdí to zejména na základě toho, že sazby se nachází velmi nízko, v některých částech světa dokonce v záporu. Atraktivní by pak měly být zejména americké společnosti, které se zaměřují hlavně na domácí trh, a společnosti čínské, které zase generují většinu tržeb a zisků v Číně. Tedy ty, které tolik neovlivňují současné obchodní tenze.Prashant Newnaha, který působí jako stratég ve společnosti TD Securities, pro Bloomberg TV uvedl, že pozice na trzích jsou s ohledem na současný fundament příliš negativní. Podle jeho názoru tak může v dohledné době dojít k posílení akcií danému technickými faktory. Poukázal v této souvislosti například na to, že podle průzkumu Americké asociace institucionálních investorů nyní býčí sentiment leží na mimořádně nízkých úrovních. Nalézá se tedy ve stavu, který by měl indikovat přicházející pozitivní obrat na akciových trzích. Stratég si všímá i toho, že index akcií výrobců polovodičů si vede lépe než celý trh. A dodává, že příliš negativní jsou i pozice na trhu s komoditami a zejména s mědí. dluhopisů se Newnaha naopak domnívá, že pozice jsou „trochu moc dlouhé“ a tudíž se dá čekat určitá korekce. Z dlouhodobějšího hlediska ale „fundament stále podporuje investice do obligací“. Stratég není nadšený ani z aktuálního vývoje na poli obchodních tenzí. Podle jeho názoru bylo zatím jen dosaženo dohody o tom, že se obě strany dohodnou. Nicméně „strukturálně nebylo vyřešeno nic a hlavní problémy stále přetrvávají“. Fed by měl podle něj příští rok opět snížit sazby a inflace bude stále zaostávat za cílem centrálních bank.Zdroj: Bloomberg TV