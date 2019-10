Analýza: Hrozí nákaza z Německa?

Německá ekonomika se v posledních kvartálech dostává pod čím dál větší tlak a podle našich analýz je na hraně recese. Otázkou je, jak budou německé problémy intenzivní a dlouhé a jak negativní důsledky tím pádem pocítí Česko. Na téma naší analýzy se zaměřila také poslední Ranní káva s hlavním ekonomem Patria Finance Janem Burešem a jeho hosty: členem bankovní rady ČNB Tomášem Holubem, generálním ředitelem a majitelem společnosti Agrostroj a podnikatelem roku Lubomírem Stokláskem a vrchním ředitelem Korporátního bankovnictví ČSOB Markem Loulou.

Index globální nejistoty na vzestupu

Německá ekonomika patří mezi velkými hráči k nejvíce otevřeným ekonomikám na světě - za poslední dvě dekády podíl vývozů na HDP vzrostl skoro na 50 % HDP. A i proto zatím pociťuje nárůst globální obchodní nejistoty a propad globálního obchodu z velkých hráčů nejvíce (viz graf níže).

Česká ekonomika je malá a z podstaty velice otevřená (podíl vývozů na HDP dosahuje 80 %), a právě proto by měla patřit k nejvíce zranitelným vůči propadům globálního obchodu. Zvlášť když vezmeme v potaz, že její hlavní obchodní partner (Německo) je mezi velkými hráči nejotevřenější ekonomikou.

Duální česká ekonomika

Realita je ovšem zatím jiná, české výsledky průmyslu i celého HDP jsou zatím o poznání lepší a růst se pohybuje v okolí 2,5 % (viz graf níže).

Je to na jedné straně díky silnějšímu českému spotřebiteli, který těží z velice příznivé situace na trhu práce (růst mezd přes 7 % a rekordně nízká nezaměstnanost). Vedle toho má česká vláda při porovnání s Německem uvolněnější rozpočtovou politiku. A v neposlední řadě je český vývoz méně citlivý vůči výpadkům vývozů do USA, Číny a asijských zemí - není tedy na rozdíl od Německa přímo na tektonickém zlomu probíhajících obchodních válek. Jak ukazuje naše analýza (viz graf níže) - Česko je naopak teoreticky více exportně závislé na ostatních středoevropských ekonomikách, kterým se zatím daří relativně dobře. A co je možná nejdůležitější, německé problémy zatím výrazně nezasáhly německého spotřebitele - zatímco průmysl meziročně padá o více než 3 %, maloobchodní tržby stále rostou o více než 2 %. To je pro českou ekonomiku klíčová zpráva - česká ekonomika je více závislá na útratách německých domácností než na výkonech německého exportně-orientovaného průmyslu.





Nejsme ostrovem imunity

Česko tedy není ostrovem zázračné imunity a určitou nákazu z Německa pocítí ve chvíli, kdy ve vleku německého průmyslu zeslábnou i německé spotřebitelské výdaje. V takové chvíli se také bude dařit o něco hůře i sousedním středoevropským ekonomikám, které v tuto chvíli Česku posilují imunitu.

Současně ale věříme, že geopolitické napětí nemusí v roce 2020 dál eskalovat - v základním scénáři počítáme s příměřím mezi USA a Čínou před americkými volbami a dalším odložením brexitu. V takovém scénáři by německá recese měla být spíše mělká a krátká a negativní nákaza v Česku by neměla být dramatická. Počítáme s tím, že růst ekonomiky v příštím roce zpomalí do okolí 2 % (nejpomalejší za 5 let), ale recesi bychom se měli vyhnout.