Brexit: dohoda nebo další odklad?

Borisi Johnsonovi ubíhá čas. Zbývají už jen tři dny na dosažení fungující smlouvy o brexitu, než 19. října vstoupí v platnost ustanovení zákona o odchodu z EU, tzv. „zákona Benn“. To by automaticky vedlo ke třetímu prodloužení lhůty, a to do konce ledna 2020.

V každém případě to vypadá, že další prodloužení je v krátkém období tím nejpravděpodobnějším řešením. V posledních dnech se také znovu objevila naděje na dosažení dohody, avšak náš základní scénář dále trvá na prodloužení článku 50, což by mohlo otevřít cestu k předčasným volbám na konci listopadu nebo na začátku prosince.

Provedení brexitu k 31. říjnu však brání několik technických a politických překážek. V Británii neexistuje politický konsenzus o brexitu a události v nadcházejících dnech mohou nejistotu ještě zvýšit. Nedávno jsem mluvil se svým známým, který pracuje v Bruselu v Evropském ekonomickém a sociálním výboru. Ten se setkal se skotským poslancem EP a předsedou Výboru pro evropské záležitosti britského parlamentu. Na britské straně vlastně nikdo vůbec netuší, co se bude dít. Nejistota je obrovská.

Představte si, že v poslední chvíli dojde k pozitivnímu překvapení a 17. října dojde k uzavření dohody s Evropskou radou. Britská Dolní sněmovna bude mít pouhé dva dny na to, aby před lhůtou 19. října přezkoumala jednu z nejzásadnějších dohod o budoucnosti Spojeného království a hlasovala o ní. To je jistě nedostatečná doba, a proto Velká Británie pravděpodobně požádá o prodloužení lhůty. Přidejme k tomu skutečnost, že i v případě dosažení dohody je nejisté, zda proevropská opozice něco takového premiérovi Johnsonovi umožní. Měli bychom se připravit, že 19. října přistoupí aliance pro setrvání v EU k většímu tlaku na uzavření dohody s EU, která bude předmětem potvrzujícího referenda. Na to bude potřeba prodloužení o dalších 6 měsíců.

Dopady na měnový pár EUR/GBP

• Dohoda o brexitu (s technickým prodloužením). EUR/GBP: 0,84-0,85

• Prodloužení brexitu bez naděje na brzkou dohodu. EUR/GBP: 0,90-0,91

• Brexit bez dohody. EUR/GBP: 0,95-1,00



O autorovi:

Christopher Dembik je vedoucím oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži. Členem týmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucím makroekonomické strategie je od roku 2016. Zaměřuje se na analýzu monetární politiky a globální makroekonomický vývoj ovlivněný fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickou analýzou.

V roce 2015 získal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlepší makroekonomické předpovědi ve Francii. Pro Saxo Bank tvoří Dembik měsíční Makroekonomické vyhlídky, které se zaměřují na monetární politiku, a pravidelně vydává své analýzy francouzské a polské ekonomiky. Často je citován v mezinárodních zpravodajských médiích, jako jsou např. Bloomberg, TF1 a Newsweek.

Dembik dříve pracoval jako analytik francouzského velvyslanectví v Tel Avivu a během studií na Ekonomickém ústavu Polské akademie věd napsal práci na téma budoucnosti eurozóny.

Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinárodních studií na Sciences Po Paris. Jeho rodným jazykem je francouzština, ale mluví také dobře anglicky a španělsky a domluví se trochu hebrejsky.