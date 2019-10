Bitva o Manbidž pokračuje. Ruské jednotky zpomalily postup Turků

Ruské jednotky zpomalily postup turecké armády proti Kurdům a jejich spojencům u města Manbidž. Rusko, které je klíčovým spojencem syrského prezidenta Bašára Assada, hlídkuje na linii, která odděluje syrské a turecké jednotky, a brání tak jejich střetům.

Osm dní – tak dlouho už trvá turecká ofenziva na severu Sýrie. Teď se turecké jednotky a jejich syrští spojenci přiblížili ke klíčovému příhraničnímu městu Manbidž. Od kurdských jednotek, kterým na pomoc přispěchala syrská armáda, je oddělují ruští vojáci.

Právě syrským vládním jednotkám se podařilo strategické město dobýt poté, co se z něj stáhli američtí vojáci, kteří oblast do té doby pomáhali zajišťovat. Ve středu do Turecka zamířil americký viceprezident Mike Pence, aby se tam setkal s tureckým prezidentem Erdoganem.

"Cílem této delegace je dosáhnout příměří. Uvalíme na ně ty nejtvrdší sankce, jaké si vůbec umíte představit. Máme toho na skladě dost, včetně masivních cel na ocel. Jejich lodě do Spojených států přivážejí velké množství oceli," řekl americký prezident Donald Trump.

Prezident Erdogan krátce před návštěvou delegace Spojených států znovu odmítl s okamžitou platností zastavit boje. Ofenziva si už přitom vyžádala desítky civilních obětí. Okolo 160 000 lidí muselo opustit své domovy.