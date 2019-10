Čína hrozí odvetnými opatřeními, pokud USA změní zvláštní obchodní status Hong Kongu

V úterý americká Sněmovna Reprezentantů schválila nový zákon týkající se vývoje v Hong Kongu. Materiál požaduje vládní zvážení, zda poslední vývoj situace nevyžaduje změnu jeho dosavadního speciálního obchodního statusu.Přístavní Hong Kong je pod zvláštní správou Číny a čínské exporty procházející tímto přístavem mohou potenciálně obcházet americké dovozní kontroly a sankce. Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí se vyslovil silně proti možné změně s tím, že by to poškodilo nejenom vzájemné americko-čínské vztahy, ale zároveň by to výrazně uškodilo zájmům samotných Spojených států. Pokud by ke změně statusu přeci jen došlo, bude Čína nucena přistoupit k adekvátní odvetným opatřením ve smyslu ochrany čínské suverenity, bezpečnosti a jejích zájmů. Hong Kong je součástí Číny a dění v něm je součástí vnitřních záležitostí Číny. Hong Kong podle jeho vyjádření nečelí problémům s demokracií a porušováním lidských práv, ale problémům s násilím, porušováním pořádku a obnovení práva.Proti změně statusu se vyslovilo také vedení Hong Kongu, jež vyslovilo nad tímto krokem politování s poznámkou, že zahraniční legislativy nebudou ovlivňovat regionální zájmy.Navrhovanou legislativu musí schválit také americký Senát.