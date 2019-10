Bramborová krize končí. Zemědělci hlásí lepší úrodu

"Na trhu je obrovský nadbytek cukru, což se promítá do koncových cen. V českých obchodech lze kilogram cukru pořídit za podobnou cenu jako na počátku devadesátých let. Cukrovarům však od té doby výrazně vzrostly náklady na mzdy, energie i pořizování technologií. V důsledku tohoto vývoje se dostávají do ztráty," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Aktuální odhady sklizní nám říkají, že letošní úroda zemědělských plodin bude lepší než v loňském roce. Obilovin včetně kukuřice na zrno se urodilo 7 638 tisíc tun, což je o 9,8 procenta více než před rokem. Hlavní příčinou zlepšení je vyšší hektarový výnos obilovin. Úroda je sice pod pětiletým průměrem, ale je srovnatelná s desetiletým průměrem.





Zlepšení zaznamenala i úroda brambor. Těch se vypěstovalo 604 tisíc tun, což představuje meziroční nárůst o 3,5 procenta. Z jednoho hektaru se v průměru sklidilo o 0,9 tuny brambor více než v loňském roce. Přesto je letošní odhadovaná úroda brambor nižší než průměr za posledních pět i deset let.



Odhadovaná sklizeň cukrovky 3 499 tisíc tun se meziročně snížila o 6,0 procenta. Může za to snížení osevní plochy o 8,6 procenta, samotný hektarový výnos mírně vzrostl. V současné době se české cukrovarnictví musí pohybovat v rámci hořké reality, která je poznamenána ukončením unijních kvót z podzimu 2017. Po 49 letech přestalo být omezováno vyráběné množství cukru, což vedlo k rozšiřování výroby a následnému prudkému pádu ceny cukru. Na trhu je obrovský nadbytek cukru, což zemědělce nutí k omezování osevních ploch.



Letošní rok může těšit milovníky máku. Sklizeno bylo 24 tisíc tun, což je o 77,0 procenta více než před rokem. Vzhledem k vysokým loňským cenám máku se zemědělci rozhodli, že jej letos vysadí na větším množství osevních ploch. V důsledku toho se sklizeň máku pohybuje lehce nad pětiletým i desetiletým průměrem, což by mohlo vést ke snížení koncové ceny máku.



Naopak úroda řepky bude letos nižší než v loňském roce. Celkem se podle odhadů sklidilo 1 165 tisíc tun, což znamená meziroční pokles úrody o 17,4 procenta. Celková úroda řepky klesá kvůli snížení velikosti osevních ploch i nižšímu hektarovému výnosu. To v konečném důsledku vede k nižšímu odhadu sklizní, než činí pětiletý i desetiletý průměr.