Zemědělská „katastrofa“ jako loni se letos konat nebude, sklizeň obilí bude na průměru. Související cenové tlaky v oblasti potravin tedy zmírní

Poslední letošní odhad sklizně, ten k 15. září, který dnes zveřejnil ČSÚ, poskytuje alespoň v oblasti obilovin mírně pozitivní obrázek.



Sklizeň obilovin včetně kukuřice na zrno by totiž měla dosáhnout 7638 tisíc tun. To je více než loni, což tolik nepřekvapí, neboť rok 2018 byl z hlediska úrody obilovin kvůli teplému a suchému počasí mimořádně špatný. Letošní úroda obilovin by ale také měla lepší než úroda předloňská. V roce 2017 činil objem sklizně obilovin včetně kukuřice na zrno celkem 7457 tisíc tun. Příznivé je také to, že na odhadovaném takřka desetiprocentním meziročním nárůstu objemu sklizených obilovin se podílí především vyšší hektarový výnos, nikoli rozsáhlejší osevní plocha.



Letošní sklizeň obilovin sice zřejmě zaostane za pětiletým průměrem, bude však podle všeho zhruba na úrovni průměru desetiletého. Nutno však vidět to, že léta 2014 až 2016 byla z hlediska sklizně obilovin nejúspěšnější v novodobé historii ČR od roku 1993. Nikdy předtím se totiž nestalo, aby objem sklizně třikrát po sobě překročil úroveň 8000 tisíc tun. Rok 2016 je pak z hlediska objemu sklizně druhý nejúspěšnější v celé historii novodobé ČR. Sklidilo se tehdy 8596 tisíc tun, takže úspěšnější už je jedině rok 2004 s 8783 tisíc tun sklizně.



Navíc nelze vyloučit, že letošní úroda obilovin bude nakonec ještě třeba o 100 či 300 tisíc tun vyšší, než nač ukazuje zářijový dohad. Například v letech 2015 až 2018 byla konečná úroda vždy právě zhruba v takovém rozsahu vyšší než zářijový odhad. Zemědělci v této věci postupují zpravidla obezřetně a nechtějí mít „velké oči“ předtím, než je celková úroda do posledního zrna i klasu spočítána.



Problematičtější je situace v oblasti brambor. Jejich sklizeň bude sice také podle všeho lepší než ta loňská, avšak i tak poměrně výrazně zaostane jak za pětiletým, tak zejména desetiletým průměrem. Nicméně cenové tlaky v oblasti brambor pro konečného spotřebitele již nyní polevují a polevovat ještě budou.



Za pětiletým i desetiletým průměrem zůstane letos patrně sklizeň cukrovky i řepky, naopak mák si polepší nejen oproti loňskému velmi špatnému roku, nýbrž též v porovnání s průměrem posledních pěti či deseti let. To přispěje ke zmírnění tlaku na růst cen pekárenských výrobků pro konečného spotřebitele, který beztak nebude nijak citelný.



Zářijový odhad sklizně poskytuje v oblasti obilovin mírně pozitivní obrázek, zejména v porovnání s loňskem. V oblasti dalších plodin je situace nadále spíše neutěšená, ovšem celkově se o žádnou „katastrofu“ typu té loňské nejedná. Letošní objem sklizně by v souhrnu neměl způsobit žádné zásadnější cenové tlaky jako sklizeň loňská.

Lukáš Kovanda, Ph.D.