Dostálová o Maláčové: "Už neví, na koho svést svou neschopnost."

V koalici to znovu vře. Tentokrát se do sebe pustily ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Ta se ohradila proti slovům Maláčové o řešení obchodu s chudobou a sociálním bydlení.

Ministryně práce a sociálních věcí (MPSV) mluvila o problému s bydlením v debatě Českého rozhlasu Plus. Kromě střední třídy mají stále potíže sehnat místo k bydlení i lidé ve vyloučených lokalitách. Jana Maláčová připomněla, že v boji proti obchodníkům s chudovou představila 15 opatření.

Na úkolech mají podle návrhu MPSV pracovat i další resorty, mezi nimi ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Podle Maláčové ale své povinnosti neplní. "Věc je taková, že v tuto chvíli plní body jen MPSV a ostatní resorty, které tam mají spousty úkolů, se neposunuly," uvedla.

MMR by podle ní mělo začít řešit problém s nedostupností bydlení, který už se týká celé společnosti. Nájmy a ceny nemovitostí navíc stále narůstají. "To je jedna věc, kterou budeme muset, a je to úkol pro paní ministryni Dostálovou, řešit," prohlásila Maláčová.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová se ale proti jejím slovům ostře ohradila. "Místo, aby ministryně Maláčová řešila úpravu sociálních dávek, což je klíčový problém, kritizuje ty, kteří mají splněno. MMR navíc staví sociální byty a chystá zákon, který by zvýšil dostupnost bydlení," sdělila.

MMR mělo také podle 15 opatření dodat mapy ukazující ceny nájmů a nemovitostí v jednotlivých městech. To podle Dostálové udělalo už v prosinci 2018, v červnu pak MPSV převzalo komplexní analýzu, kterou MMR vypracovalo ve spolupráci se Svazem měst a obcí

"Nějaké cenové mapy jsme dostali, nicméně v nepoužitelném stavu," prohlásila Maláčová. Podle Dostálové už ministryně ČSSD neví, na koho by svedla svoji vlastní neschopnost. "Paní ministryně Maláčová by možná měla útočit na resorty v gesci ČSSD," doplnila Dostálová.