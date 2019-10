Příští týden začne domácí výsledková sezóna, zahájí ve čtvrtek CME, v pátek naváže AVAST

Dění na světovém trhu

Středečnímu zápisu z posledního zasedání Fedu předcházelo vystoupení Powella na konferenci v Denveru, která měla více informací pro trh, než avizovaný zápis. Powell uvedl, že Fed chystá představit program nákupu státních dluhopisů pro zlepšení fungování peněžního trhu, tedy vyřešení problému s krátkodobou likviditou. Zajímavostí je, že i přes očekávaný růst bilance Fedu, Powell uvedl, že nepůjde o obnovení programu QE. Vedle měnové politiky se investoři zaměřili na návštěvu čínské delegace v USA, která projednávala obchodní spor. Prozatímní zprávy jsou lehce pozitivního rázu ve smyslu, že Trump uvedl, že jednání jsou konstruktivní. Nicméně na výsledek si budeme muset zřejmě počkat až do pozdních pátečních hodin. Slova šéfa Fedu a prozatímní optimismus nad společným americko-čínským jednáním přinesl na americké trhy lehký optimismus. Například index S&P 500 vykázal růst o 0,8 % t/t. Evropa reagovala pozitivně na dění v zámoří i na další posun v brexitu, kde se dle posledních událostí více schyluje k odchodu Velké Británie z EU s dohodou. Index Stoxx Europe 600 přidal 2,5 % t/t. Domácí index PX za týden přidal 0,9% t/t na 1014 bodů.

Společnosti na BCPP

Na domácím trhu jsme sledovali informace kolem ČEZu. Společnost představila plán útlumu výroby v uhelných elektrárnách. Tyto zdroje budou postupně zavírány. Instalovaný výkon 6,2 GW (v roce 2018) by se měl postupně snížit na 0,7 GW v roce 2040. Do konce roku se ČEZ musí také rozhodnout, zda odstoupit od smlouvy na prodej uhelné elektrárny Počerady. Rozhodnutí zatím nepadlo, nicméně ČEZ se spíše kloní k možnosti elektrárnu prodat. ČEZ tak získá 2 mld. Kč (3,7 Kč na akcii) a bude ji provozovat do roku 2024 místo investic do její modernizace. Titul zakončil týden na 512,5 Kč (-0,6 % t/t).

Stock Spirits zveřejnil komentář k výsledkům za fiskální rok končící 30. září. Celkové prodeje by měly být v souladu s očekáváním managementu. V Polsku a ČR pokračoval růst jak z pohledu prodaných objemů, tak z finančního pohledu. Společnost v uplynulém fiskálním roce dokončila akvizici italské Distillerie Franciacorta a českých aktivit společnosti Bartida. Čistý dluh vzrostl na 43 mil. EUR (32 mil. EUR k 30. září 2018). Titul zakončil týden na 62,8 Kč (-3,5 % t/t).

Člen představenstva Avastu Ulf Claesson prodal na londýnské burze 95 tis. akcií firmy za cenu 3,794 GBP/akcie. Objem obchodu tak činil cca 360 tis. liber. Claesson získal akcie prostřednictvím akciových odměn. Prodeje akcií členy řídících orgánů bývají trhem vnímány negativně. Podotýkáme však, že Claesson je tzv. ne-exekutivním členem představenstva a není tak členem managementu. Titul zakončil páteční seanci na 110 Kč (+0,9 % t/t).

Agentura Moody’s zvýšila dluhový rating České republiky z A1 na Aa3. Agentura mění rating ČR po 17 letech. Jde o čtvrté nejvyšší možné hodnocení a zatím nejvyšší stupeň, který ČR dosáhla. Moody’s zároveň upravila výhled z pozitivního na stabilní. Moody’s uvedla, že důvodem pro zvýšení ratingu je zlepšení rozpočtové kondice a také vládní reformy, které míří na zvýšení přidané hodnoty v průmyslu. ČR má od agentury Moody’s nejvyšší rating v rámci regionu střední a východní Evropy a vyšší hodnocení má v EU jen 8 zemí.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie Erste Group (+4,9 % t/t na 776 Kč). Na titulu nebyla zveřejněna žádná kurzotvorná informace. Technicky se jedná o zmírnění předchozích prudších propadů, které se odehrávaly v rámci celého evropského finančního sektoru. Důvodem může být mírně pozitivní náhled na další postup v brexitu, kde se zvyšují šance, že by Velká Británie mohla opustit EU s dohodou. Naopak největší pokles týdne předvedly akcie Stock Spirits (-3,5 % t/t na 62,8 Kč). Společnost zveřejnila relativně vágní informace o předchozím fiskálním roku. V absenci podrobnějších čísel firma zveřejnila zvýšení čistého dluhu na 43 z 32 mil. EUR z důvodu akvizic. Právě osamocená informace o zvýšení zadlužení, i když kvůli akvizicím mohla investory zklamat.

Výhled na příští týden

V příštím týdnu budou investoři rozebírat finální informace z právě probíhající schůzky mezi USA a Čínou. Totální krach by přinesl na trh prodejní náladu a naopak. Ze středy na čtvrtek bude probíhat summit EU, kde se bude probírat především odchod Velké Británie z EU. Investoři jsou spíše nakloněni scénáři brexitu s dohodou. Vyhrocení situace a nedojednání dalšího postupu by mohlo na trh přinést prodejní náladu především pro evropská aktiva.

Na domácím trhu začne výsledková sezóna za 3Q19. CME zveřejní svá čísla ve čtvrtek. Provozní zisk EBITDA očekáváme na 41,6 mil. USD (+16 % r/r). Vedle růstu příjmů by mělo dojít i k silné úspoře na programových nákladech. Výhled by měl být potvrzen či mírně zvýšen. Investoři se budou zajímat především o možnost prodeje části aktiv či celé společnosti, o které se na trhu již delší dobu spekuluje.

V pátek zveřejní vybraná data Avast, kde očekáváme provozní zisk EBITDA +8,5 % r/r na 123,1 mil. USD. Za růstem stojí pozitivní vývoj na tržbách. Očekáváme rovněž potvrzení výhledu. Solidní výsledky by mohly podpořit dosavadní pozitivní náhled investorů na titul.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na středeční maloobchodní tržby (oček. 0,3 po 0,4 % m/m) a čtvrteční průmyslovou produkci (oček. -0,2 po +0,6 % m/m). V Číně se zaměříme na pondělní obchodní bilanci, kde se očekává, že exporty (oček. -2,8 po -1,0 % m/m) i importy (oček. -6,0 po -5,6 % m/m) zvýšily dynamiku propadu v dolarovém vyjádření, páteční průmyslovou produkci (oček. 5,0 po 4,4 % r/r) a HDP za 3Q19 (oček. 6,2 po 6,3 % r/r). V Německu se zaměříme na úterní indexy ZEW, které by měly níže klesnout do záporného teritoria.