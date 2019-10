Rozbřesk: Británie a Irsko blízko dohodě?

Včerejší nižší česká inflace (2,7%) by měla ČNB spíše uklidnit a potvrdit centrálním bankéřům, že v tuto chvíli není zapotřebí se sazbami pohybovat ani jedním směrem. Stejně si to přeložily i trhy, a proto koruna neměla zrovna na růžích ustláno. Domácí inflační tlaky jsou sice stále relativně vysoké, ale jsou pravděpodobně i podle včerejších čísel za vrcholem. A z pohledu ČNB je na druhé straně kompenzují výrazná geopolitcká rizika a do recese mířící Německo. A právě geopolitika se opět ke konci týdne dostává do centra dění a poněkud překvapivě ne v negativním slova smyslu.



Zásadní zpráva přišla z Británie, kde se setkal britský premiér Boris Johnson a irský premiér Vadakar a poměrně překvapivě oba konstatovali, že jsou blízko dohodě. Pokud se ovšem britský premiér rozhodl udělat ústupek Irsku a chce dát v dohodě zelenou variantě s bezcelním Irskem a kontrolami mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království (jak spekulují The Times), může to být z jeho strany pouze taktická hra. Ví totiž, že v bristkém Parlamentu může narazit taková varianta na odpor spojeneckých poslanců ze severoirské DUP. A pokud bristký parlament zamítne vyjednanou kompromisní dohodu, vyhne se Boris Johnson pro něj ponižujícímu doprošování Bruselu o další odklad a vinu za krach brexitu hodí alespoň částečně zpátky na parlament…..uvidíme tedy, zda výrazné zisky libře vydrží.



Současně s tím včera jako by trochu tály ledy i na poli obchodních válek. Donald Trump oznámil, že se dnes (2:45 odpoledne) setká s čínským viceprezidentem. Navíc během odpoledne poslal tweet o tom, že obchodní jednání probíhají “velice dobře”. Je ale dobře známo, že není nic staršího než včerejší tweet Donalda Trumpa , a tak i optimismus na obchodní frontě nakonec může mít pouze jepičí život...Slabší domácí inflace včera českou korunu oslabila až do blízkosti 25,90 EUR/CZK . Dnes by však minimálně po ránu optimismus ohledně obchodních válek i brexitu měl celé střední Evropě pomoci k mírnému optimismu.Nečekaný zvrat v jednání o brexitu a naděje vkládaná do dnešního setkání prezidenta USA Trumpa čínského vice premiéra povzbudily libru euro a také výnosy dluhopisů . Jestliže obchodní dohoda mezi USA a Čínou je velmi nejistá, tak daleko povzbudivější se jeví kauza brexitu . Včera se totiž sešel britský premiér Johnson a irský premiér Vadakar přičemž po jednání se oba vyjádřili, že jsou obě země na cestě k dohodě ohledně sporného řešení irské hranice , která je stále neuralgickým bodem ve vyjednávání brexitové dohody. Ačkoliv jde jen o slovní vyjádření, tak libra na tato slova reagovala dramatickým posílením a euru se dále podařilo připsat si další zisky nad hranicí 1,10. Dnes, kdy má dojít k jednání mezi hlavními vyjednavači Velké Británie (Barclay) a EU (Barnier) se uvidí nakolik byla včerejší reakce přehnaná. Pokud by se ovšem i po tomto jednání rýsovala dohoda mohlo by jít o zásadní průlom, jež může mít fatální důsledky pro řadu aktiv, zejména v Evropě . Pravdou nicméně zůstává, že novou dohodu by musí schválit všechny země EU a britský parlament, takže opatrnost je na místě. Cena ropy Brent včera vyskočila o jeden dolar až nad 59 USD barel . Impulsem byl tentokrát komentář šéfa OPECu, Mohammada Barkinda, který signalizoval ochotu dále intervenovat ve prospěch stability ropného trhu. S ohledem na nepříznivý výhled na globální poptávku a s tím spojený očekávaný převis ropy na trzích (což včera mimojiné potvrdil také měsíční report samotného kartelu OPEC) by tak ke klíčovému rozhodnutí ohledně produkční politiky pro rok 2020 mohlo dojít již v prosinci.

Jaké má kartel, potažmo širší aliance OPEC+ možnosti? Za prvé se nabízí preemptivní prodloužení škrtů na celý rok 2020 (doposud do března příštího roku), což se z našeho pohledu jeví jako nevyhnutelná nutnost, pokud nebude chtít kartel riskovat prudký propad cen. Ve hře je ale také zpřísnění těžebních omezení (aktuálně 1,2 mil. barelů denně), a to zvláště v situaci, kdy ani nadstandardní disciplinovanost nepomáhá ropě k výraznějším ziskům. Na takovém postupu nicméně zatím zdaleka nepanuje koncensus, a případný dodatečné náklady by tak zřejmě musela nést z drtivé většiny sama Saúdská Arábie.