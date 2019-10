Stavební spoření a teorie neprojedených peněz

Když se dnes potkám se čtyřicátníkem, na můj dotaz, jak se má, mi standardně odpoví: „Mládí v trapu a do důchodu daleko.“ Když mu odvětím, že má ještě dost času našetřit si na fešácký důchod, tak mi odpoví: „Já se důchodu nedožiju.“

Pokud se na to podívám ze statistického hlediska, špatnou zprávou pro něj je, že se s velkou pravděpodobností důchodu dožije (u mužů 80% pravděpodobnost, u žen 90%). Tímto způsobem uvažuje velká část populace. Když nezmění své myšlení, riskují, že budou v důchodu živořit. Příjem důchodce dnes zajišťuje z 96 % stát prostřednictvím prvního pilíře. Do budoucna díky stárnutí populace bude velmi náročné zachovat „nějakou rozumnou“ životní úroveň seniorů prostřednictvím peněz od státu.

Mám klienta. Pokud si chce něco pořídit, musí si vzít úvěr. Pobaví mě, když mi vysvětluje, že nemá v genech plánování. Jednoduše o sobě ví, že není schopen si na cokoliv našetřit. Budiž mu k dobru, že každý úvěr zatím splácel řádně.

A v tom je, podle mě, zakopaný pes. Naučit se šetřit, učit šetřit své děti. Na začátku nezáleží na tom, jestli daný produkt ročně zhodnotí mé peníze o procento víc nebo míň. Měl bych zvolit takové řešení, kdy na peníze nelze hned jednoduše dosáhnout. Vhodnou volbou může být stavební spoření, kde pro získání zajímavého výnosu je nutné spořit šest let. Šest let se člověk učí odkládat své peníze, aby dosáhl odměny. Stavebko z něj milionáře neudělá, ale možná získá onu dovednost - naučí se šetřit. A kdy už nic jiného, tak zde platí teorie neprojedených peněz. Nejde o úrok. Pokud by si klient nespořil, ony peníze by lidově řečeno „projedl“, aniž by věděl za co.