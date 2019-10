Hong: Predikce recese v USA, Německu, Francii a dalších zemích

Inverze výnosové křivky je v USA považována za významný signál blížící se recese a i díky ní se nyní o riziku ekonomického útlumu v této zemi živě diskutuje. Sungki Hong z Federal Reserve Bank of St. Louis se zamýšlí nad tím, zda predikční schopnost výnosové křivky platí i v jiných zemích.



K inverzi výnosové křivky dochází ve chvíli, kdy se výnosy dlouhodobých vládních obligací dostanou pod výnosy dluhopisů krátkodobých. „Historicky je v USA takový stav dobrým ukazatelem recese..., píše ekonom. A tvrdí, že jednoduchá grafická analýza ukazuje, že inverze křivky znamená dobrý signál blížící se recese i v Kanadě, Francii, Německu, Itálii a Velké Británii.





Ekonom následně provedl hlubší analýzu dat založenou jednak na rozdílech ve výnosech krátkodobých a dlouhodobých obligací, ale také na změnách inflace a změnách investic do bydlení . Tyto proměnné podle jeho modelu nejlépe predikují recesi v USA a v Německu a nevysílají téměř žádné „falešné signály“. Pro Kanadu, Francii a Británii se predikce recese na základě zmíněných tří proměnných zdá být „užitečná“, ale signály již nejsou tak konzistentní.Například u Kanady inverzní křivka, inflace investice do bydlení signalizovaly recesi s vysokou pravděpodobností v roce 1973, ale recese přišla až za sedm let. Podobné to bylo s britskou ekonomikou v roce 1997, dostala se totiž do recese až o deset let později. U Francie pak podle ekonoma přináší popsaná metoda sporné výsledky a ještě více to platí o Itálii . Tam byly signály u dvou ze tří posledních recesí slabé, u poslední jen o něco silnější.Hong tak uzavírá, že v řadě zemí lze používat výnosovou křivku pro predikci přicházející recese podobně jako v USA. A zejména, pokud je její vypovídací schopnost umocněna pohledem na změny inflace investic do bydlení . Výjimku představují země jako Francie a Itálie . Konkrétní model lze nalézt na stránkách Fedu ve studii „How Well Do Yield Curve Inversion Models Predict Recessions in Other Countries?“. Následující graf ukazuje, jak dobře zmíněné tři proměnné signalizují recesi v USA:Druhý graf pak ukazuje, že v Itálii je predikční schopnost popsaných proměnných mnohem nižší:Zdroj: St. Louis Fed