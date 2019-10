Brno: Na Moravské náměstí se po roce vrátilo vyhlídkové kolo

(and) – Od dnešního dne se lidé mohou opět svézt na vyhlídkovém kole na Moravském náměstí. Sezónu zahájilo dříve než loni. Při jízdě nabízí návštěvníkům možnost prohlédnout si město z nezvyklé perspektivy.

Zatímco dříve bylo vyhlídkové kolo spojené spíše s obdobím adventu a předvánočních příprav, letos zástupci městské části Brno – střed zahájili jeho provoz už v první polovině října. Lidé se mohou svézt na zbrusu novém kole. „Je to stejný typ jako v loňském roce, ale toto kolo bylo vyrobeno nově. Na tom loňském se od ledna projíždějí turisté na Francouzské riviéře,“ přiblížila mluvčí radnice Brna – střed Kateřina Dobešová.

Lidé si mohou projížďku užít do 23. prosince. Pouze v období od 10. do 22. listopadu bude provoz přerušený kvůli přípravě adventních trhů. Kolo bude připravené k jízdě denně od 10 do 20 hodin, v případě zájmu může být prodloužený provoz až do 22 hodin. „Vše je ale závislé na počasí, pokud bude mimořádně ošklivo, může se stát, že v určitou dobu kolo nepojede,“ doplnila Dobešová. Vstupné zůstává stejné jako loni – 100 korun na osobu. Děti do 100 cm výšky jezdí zdarma a až do 15 let potřebují doprovod dospělé osoby.

V loňském roce si nenechalo pohled na Brno z výšky ujít několik tisíc lidí. Někteří z nich by uvítali celoroční provoz. Ten zatím městská část neplánovala. „Letos jsme začali dříve, protože se nám podařilo provoz vyhlídkového kola navázat na výstavu k výročí 100 let Velkého Brna. Z kola navíc lidé mohou vidět na významné brněnské památky. Termín provozu v příštím roce teprve uvidíme,“ řekla Dobešová.