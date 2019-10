Británie přijde přechodem na elektromobilitu o desítky miliard, musí najít nový způsob zdanění

Velká Británie potřebuje radikálně změnit svůj přístup k danění motoristů, aby nahradila výpadek miliard liber ve státním rozpočtu plynoucí z posunu osobní dopravy směrem k elektromobilitě, varuje think tank IFS.



Daň z paliva v současnosti ročně přináší do britského rozpočtu 28 miliard liber, téměř 4 % celkových státních příjmů. To vše by podle analýzy Institute for Fiscal Studies mohlo v nadcházejících dekádách zmizet, pokud vláda k nepřikročí k aktualizaci způsobu zdanění dopravy.

Závazek dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality představuje pro vládu „obrovskou dlouhodobou fiskální výzvu“. Británie se přitom již nyní vzdává téměř dvaceti miliard liber ročně tím, že palivovou daň na stejné úrovni zmrazila již devátý rok po sobě, aby lidem ulevila od rostoucích životních nákladů, říká IFS. Další miliarda miliardu vláda ztratí, pokud by se spekulace o plánu Borise Johnsona snížit palivovou daň o 2 pence na litr ukázaly jako pravdivé.

Nové zdanění osobní přepravy by mělo podle institutu reflektovat ujetou vzdálenost a zohledňovat také kdy a kam byla cesta provedena. Podle IFS existují také argumenty pro stanovení daně za ujetý kilometr. Čím déle bude vláda změnu přístupu odkládat, tím bude změna podle institutu těžší, protože pro mnoho lidí bude jedním z důvodů pro přechod na hybridní nebo elektrické automobily vidina placení nižších daní.

„Vláda by měla stanovit svůj dlouhodobý plán zdanění řízení předtím, než se nalezne v situaci s téměř nulovými příjmy z osobní dopravy a bez možnosti regulovat externí náklady – nejdůležitějším z nichž jsou náklady spojené se zácpami – které jízda automobilem přenáší na ostatní,“ říká Rebekah Stroud, ekonomka IFS a spoluautorka analýzy.

Zdroj: Bloomberg