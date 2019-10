Bitcoin (BTC) nepředstavuje zajištění proti nepříznivým makroekonomickým situacím, neboť pozitivně koreluje s tržním indexem S&P 500. Uvedl to zakladatel společnosti Fundstrat Global Advisors Tom Lee.

Názor Toma Leeho

zdroj: cnbc.com

Lee své názory prezentoval dne 1. října pro zpravodajství The Block. Lee sice vyjádřil částečný souhlas s tím, že některé krize mohou mít na cenu Bitcoinu pozitivní vliv, jako například krize, která se odehrála na Kypru.

Zároveň ovšem dodal, že si je jist tím, že BTC funguje v souladu s makroekonomickými faktory a nikoli proti nim. Připustil, že v tomto ohledu je jeho názor jistě nepopulární. K celé věci pak dodal:

„Kdybych měl říci, že Bitcoin je makro zajištěním, pak bych řekl, že důkazy by měly mechanicky ukázat, že jeHO cena je nejlepší, když má S&P špatný rok. Dovolte mi, abych vám předložil důkazy. V letech, kdy S&P klesá (od vzniku Bitcoinu), Bitcoin má v průměru záporný roční výnos 19%.“

Lee na toto téma dále uvedl, že když byl index S&P 500 pod svým dlouhodobým průměrným výnosem, dosáhl Bitcoin průměrného zisku 300%. Ovšem v době, kdy index S&P vzrostl o 15% a více, dosahoval Bitcoin průměrný zisk 1 800%. A tato fakta vedou Toma Leeho k jednoznačnému závěru:

„Nejlepší roky Bitcoinu se odehrály v letech, kdy S&P 500 fungoval velmi dobře.“

Závěr

Inu jak se říká – co člověk, to názor. A Tom Lee je pouze jeden z mnoha, který se k této otázce vyjadřuje. Jeho názor je například v přímém rozporu s tvrzením Jeremy Allaireho. Tento generální ředitel firmy kryptografických plateb Circle začátkem srpna uvedl, že za růst, který v té době Bitcoin předvedl, je zodpovědný právě makroekonomický nepokoj.

Co číst dále?

Tone Vays v Praze označil altcoiny za shitcoiny s budoucí nulovou hodnotou

The post Tom Lee: Bitcoin nepředstavuje zajištění proti nepříznivým situacím appeared first on KRYPTOMAGAZIN.cz.