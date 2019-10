Zeman promluvil o svém nástupci. Rád by viděl souboj Středula - Dlouhý

Prezident Miloš Zeman se vyjádřil k tomu, kdo by ho mohl nahradit ve funkci. Rád by prý viděl souboj Josefa Středuly jako kandidáta levice s pravicovým Vladimírem Dlouhým. Řekl to v rozhovoru pro TV Barrandov.

"Kdybych měl uvažovat v tom klasickém pravolevém schématu, tak dobrým kandidátem levice je Jiří Středula. Nebo Josef Středula?" ptal se prezident, jaké je jméno předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů.

Kandidátem pravice by podle něj mohl být šéf Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. "A když se tihleti dva ve druhém kole prezidentských voleb střetnou, tak to bude zajímavé a inteligentní utkání," uvedl Zeman, který ve funkci prezidenta skončí v roce 2023.

Zároveň ale prezident prohlásil, že nechce svým voličům nikoho doporučovat. "Mají vlastní rozum a vlastní hlavu," sdělil Zeman.