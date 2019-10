Donald obrací pozornost k obchodu s EU (Ranní zpráva z finančního trhu)

Prim dnes bude hrát geopolitika. Trhy se budou vypořádávat s oznámením, že od 18. října uvalují Spojené státy cla na dovoz evropských letadel (= Airbus) a některých potravin. WTO by formálně měla schválit tato opatření 14. října. Pokud jde o Brexit, B. Johnson představil novou dohodu, jejíž úspěch chce dnes testovat v britském parlamentu. Ekonomický kalendář přináší finální zářijová PMI z Evropy a americký ISM ze služeb. Po zklamání, které přinesla jeho průmyslová odnož, bude toto číslo bedlivě sledované. Polský bankovní sektor by se dnes měl dozvědět výsledek soudního rozhodnutí v kauze půjček poskytovaných v zahraničních měnách.

Kompozitní PMI z eurozóny by se měnit neměl

Po nečekaném a prudkém propadu zářijového ISM z průmyslu bude trh s napětím čekat na dnešní zveřejnění stejného ukazatele, ale tentokráte ze sektoru služeb. V souladu s tržním konsensem přepokládáme snížení s překvapivě vysoké srpnové hodnoty. Ve světle výrazného zhoršení situace v průmyslu se zvyšuje riziko zklamání i ze strany tohoto ukazatele.

Finální hodnoty kompozitních PMI z velkých evropských zemí i eurozóny jako celku by se od předchozích rychlých odhadů nijak lišit neměly. Oproti srpnu tak došlo k mírnému poklesu celkového ukazatele, který se zastavil těsně nad hranicí 50 bodů oddělující pásmo expanze a kontrakce. Výsledek je podle odhadu ekonomů Société Générale konzistentní s růstem ekonomiky eurozóny během Q3 19 o 0,1 % q/q.

Dolar nakonec včera stabilní

Včera zveřejněný ADP report sice nepotěšil, ale ani významně nezklamal, což ukázala i tržní reakce. Trh je bezesporu po propadu průmyslového ISM z kraje týdne citlivý na zklamání z amerických dat. O to důležitější bude dnešek, jak popisujeme výše, který přinese ISM ze služeb. Euro vůči dolaru se tak včera sice pohybovalo jako na houpačce, ve finále ale k žádnému zásadnějšímu kurzovému pohybu nedošlo. Podle prezidenta New Yorského Fedu vypadá americká ekonomika silně. Prezident Fedu v Richmondu T. Barkin pak svou pozornost zaměřuje na spotřebitelskou důvěru, zda se nejistota v souvislosti s geopolitikou a pesimismus v podnikatelském sektoru promítají do nálady amerických domácností. Tu zatím drží mimo jiné silný trh práce. I z tohoto pohledu tak budou důležité zítřejší statistiky.

Maďarská spotřebitelská poptávka zůstává solidní

Srpnová data maďarských maloobchodních tržeb potvrdí přes mírný pokles meziroční dynamiky svou robustnost. Pro finanční trhy to ale žádný impuls znamenat nebude.

Koruna včera proti proudu

České koruně se včera nedařilo, a to zejména ve vztahu k okolním regionálním měnám. Polský zlotý ruku v ruce s maďarským forintem posiloval. Na tuzemském trhu byla poptávka po koruně patrná pouze v úvodních fázích včerejší seance, kdy kurz atakoval 25,73 CZK/EUR. V odpoledních hodinách již ale kurz ze spodu atakoval 25,80 CZK/EUR. I tak se ale měna drží silnější, pod pásmem 25,80-90, kde se pohybovala po většinu září.

Polská centrální banka včera ponechala v souladu s očekáváním úrokové sazby nezměněné, polský zlotý si vůči euru polepšil o téměř půl procenta. Guvernér Glapinski den před rozhodnutím soudu ohledně půjček v zahraničních měnách, které polské banky poskytovaly tamním domácnostem, trhy uklidňoval, že případný dopad na polský bankovní sektor bude rozmělněn v čase. V ekonomickém hodnocení guvernér sice připustil méně důvodů pro zvyšování sazeb, naopak žádný zvýšený tlak na jejich snižování ale nevidí.