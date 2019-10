Libru opouštějí partneři, obávají se regulací

Globální platební společnosti Visa, Mastercard, PayPal i Stripe se dle všeho brání oficiálnímu zavázaní k projektu Libra, jemuž velí Facebook. Libra se tak stala kontroverzním tématem jak pro Facebook, tak pro světové regulátory.

Důvodem je snaha těchto gigantů o udržování pozitivních vztahů s klíčovými regulátory, kteří udržují na finančních trzích ,,pořádek.“ Ti bohužel k Libře vyjádřili vážné výhrady. Visa a MasterCard patří mezi největší účastníky tradičního pohybu a přenosu peněz a vlastní největší platební síť karet na světě. Pro jejich úspěšné fungování jsou právě regulační opatření rozhodující.

Libru opouštějí partneři

Vedení platebních společností se začalo zabývat také otázkami týkajícími se dat a soukromí na Facebooku. Dle všeho se také domnívají, že Facebook zveličoval úroveň podpory a komfortu, kterou vykazují regulátoři po celém světě.

Facebook oznámil svůj projekt letos v červnu a nyní doufá, že ke 14. říjnu bude oficiálně podepsána charta sdružení Libra.

Technologický vývoj se dle všecho pohybuje rychleji, než se očekávalo. Aktuálně probíhá testování sítě uzlů a odesílání transakcí. I navzdory tomuto pokroku však zůstává projekt v mlze nejistoty, jelikož členové organizace Libra přehodnotili své závazky uprostřed bezprecedentního regulačního útlumu.

Uniklé informace

David Marcus, vedoucí projektu, je sice přesvědčen, že Libra bude spuštěna již příští rok, nicméně zpravodajský kanál The Verge 1. října zveřejnil řadu interních diskuzí mezi Zuckerbergem a jeho zaměstnanci. Ti se zdají být dle všeho znepokojení z rostoucího tlaku a výzvy k potenciálnímu rozpadu platformy sociálních médií. Zároveň se obávají, že to vytvoří pro společnost matnou budoucnost. Zuckerberg se k tomu vyjádřil na dvou schůzkách v červenci, z nichž zpravodajský kanál údajně získal níže uvedené rozhovory.

Ve vztahu k Libře Zuckerberg odhalil, že projekt může zahájit počáteční spuštění bez doprovodného tokenu. Společnost Libra buduje prostřednictvím sdružení Libra Association digitální platformu, která řeší digitální měnu.

Připomínky generálního ředitele naznačují, že projekt bude zaváděn v různých fázích a v různých zemích.

„V Indii máme test. Pracujeme v Mexiku a spoustě dalších zemí na rozšíření. Doufáme, že se to vyvine na mnoha místech se stávajícími měnami do konce tohoto roku.“

Zuckerberg vyzdvihl důležitost ekosystému, který bude postaven kolem Libry.

„Tento větší nebo přinejmenším exotičtější projekt máme kolem Libry, což je pokus postavit nový druh digitálních peněz, které mohou fungovat globálně.“

Konzultační přístup Facebooku

CEO společnosti Facebook také vysvětlil svým zaměstnancům, že Libra byla záměrně vyhlášena předčasně, což je částečně odpovědné za regulační rozepře. Zuckerberg chtěl, aby projekt získal zpětnou vazbu od globálního ekosystému v „konzultačním“ přístupu,

„Ale část toho, co se snažíme dělat celkově na těchto velkých projektech, které se nyní dotýkají velmi sociálně důležitých aspektů společnosti, je konzultační přístup. Bude to dlouhá cesta. Očekávali jsme to.“

Navzdory hukotům ze strany globálních regulátorů je Zuckerberg přesvědčen, že spuštění Libry bude pro Facebook jedním z nejjednodušších projektů.

Závěr

Vypadá to, že projekt čeká sporný začátek, nicméně v kryptokomunitě zaznívají pozitivní ohlasy. Například zakladatel burzy Gemini či spoluzakladatelé Ethereum Vitalik Buterin a Joseph Lubin uvedli, že jsou otevřeni a zároveň se těší na potenciální spolupráci. Snad tedy zaváhání čtyř globálních platebních společností nezmaří plány Facebooku a zásahy regulátoru nebudou tak velké, aby celá potenciální spolupráce přišla vniveč.

