Smith: Americká ekonomika se nachází v zrcadlovém obraze roku 2017

Na počátku roku 2017 se podle ekonoma Noaha Smithe objevil v americké ekonomice zajímavý jev: Měkká data se vydala nahoru, ovšem ta tvrdá vypadala znatelně hůře. Uvažovalo se tak o tom, zda optimismus lidí ukazuje na jejich víru ve zlepšení celé ekonomiky, nebo zde jde jen o výsledek prezidentských voleb, kdy část voličů sdílí optimismus nově zvoleného Donalda Trumpa. „Měkká data nakonec vyhrála, spotřeba, investice a celý produkt rostly a oživení pokračovalo,“ píše Smith. Celý tento příběh může mít přitom velkou relevanci i pro současný vývoj.



Je možné, že optimisté v roce 2017 skutečně věděli, že se ekonomika zlepší, nebo došlo k sebenaplňujícímu se proroctví. Každopádně nyní jsme v opačné situaci, protože měkké indikátory míří dolů, možná kvůli obchodním válkám současného prezidenta. Například pravidelný průzkum, který provádí Duke University mezi finančními řediteli firem, ukazuje, že polovina z nich čeká v příštím roce recesi. To je nejpesimističtější výsledek za poslední tři roky. Klesá důvěra v menších společnostech a další podobné indikátory.



Nyní to jsou tvrdá data, co se drží stále nahoře. Platí to o stavbě nových domů, osobní spotřebě, průmyslové výrobě i celém produktu. Trh práce je silný. Výjimku představují například investice a výrobní sektor, ale celkový obrázek je opačný než v roce 2017: Slabá jsou měkká data, silná ta tvrdá. Smith se tak ptá, zda se nakonec stejně jako v roce 2017 ukáže, že se ekonomika vydá směrem, kterým ukazují ta první.Hlavním argumentem pesimistů jsou nyní obchodní války. Podle Smithe se stále více zdá, že americký prezident nemá ve sporu s Čínou žádný konkrétní cíl a prostě jen bude přidávat další a další cla. Čína by pak bezesporu šla stejnou cestou, jejím cílem by pravděpodobně bylo zejména americké zemědělství. Její ekonomika přitom slábne a to se projeví i na zemích jako Německo či Korea.Optimisté mohou naopak věřit v to, že americkou ekonomiku nic z toho nakonec nepoškodí a čínské zpomalení hlavně zlevní čínské exporty mířící do USA. Oslabení jiných zemí sníží jejich konkurenceschopnost a americké firmy zvýší svůj podíl na globálních trzích. Fed bude snižovat sazby a podpoří tím spotřebu a investice a americký spotřebitel uchrání domácí ekonomiku před vlnami v té globální. „Recese není ani zdaleka jistotou, ale americké hospodářství se nachází v neobvyklé situaci. Není ani v jasném boomu, ani nemíří přímo do propadu,“ uzavírá Smith.Zdroj: Bloomberg