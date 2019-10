ČSSD trvá na bankovní dani. Babiš to odmítá. Hrozí rozpad koaliční vlády

ČSSD připravuje návrh zákona, který by zavedl dodatečné speciální daně na podporu státního rozpočtu a reformy důchodového systému. Premiér Babiš je však proti, jelikož se strany dle koaliční smlouvy zavázaly nezvyšovat jakékoliv daně.



Pravděpodobnost, že by takový návrh prošel parlamentem se zdá pouze malá.



Petr Bártek



Doplnění redakce:

V pořadu Události na ČT24 premiér Babiš včera uvedl, že pokud ČSSD bude na zavedení bankovní daně trvat a zmíněný zákon navrhne, bude to považovat za jasné porušení koaliční smlouvy a v takovém případě bude ve hře i rozpad stávající vládní koalice.

