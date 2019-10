AC Sparta Praha: Na Letné se staví hotelový komplex, Sparta se stěhuje na Strahov

Fotbalisté Sparty se od tohoto týdne připravují už pouze v tréninkovém areálu na Strahově. V blízkosti tréninkového hřiště na Letné totiž vznikne hotel. Plánová rekonstrukce jižní tribuny ale neproběhne.

Fotbalový klub AC Sparta Praha prodal pozemky vedle stadionu developerské divizi EP Real Estate, která zde má vybudovat velký hotelový komplex, jenž má mít 523 pokojů. V sedmém patře navíc nabídne bazén s výhledem na Pražský hrad a samozřejmě kongresové sály. Celý projekt má být dokončen v roce 2023.

Naopak propíraná přestavba jižní tribuny se prozatím neuskuteční. Sparťanský management sice uvažoval, že by hlediště propojil s administrativním centrem. Nicméně jejich vize vyvolala bouřlivou negativní reakci z řad fanouškovské obce.

Sparta se tak rozhodla odložit projekt na neurčito, což potvrdila také úterní tisková zpráva, která uvádí hlavní důvody.

„Snížení fanouškovského komfortu (zejména opěrné sloupy, omezující výhled z tribuny na hřiště), dočasné snížení kapacity stadionu po dobu provádění stavebních prací, příliš vysoká finanční náročnost a nutnost vytvoření nové mapy sektorů a umístění „kotle“ sparťanských ultras v zónách s nižší kapacitou,“ stojí na webu Letenských.

Co se naopak změní, je tréninkové centrum na Strahově. To by se mělo od příštího roku modernizovat a rozšiřovat svou infrastrukturu. Součástí přestavby bude zejména vybudování nového patra, kde najdou nové zázemí hráči sparťanského A-týmu, kteří by teď měli mít na Strahově ještě větší komfort, jenž se bude rovnat velkým evropským klubům.