Bilý dům chce omezit investice směrem do Číny. Akcie klesaly

Poslední den týdne na Wall Street začínal v zelené barvě, americká administrativa ale dalšímu růstu ale vystavila stopku. Bílý dům se nechal slyšet, že zvažuje zavedení limitů na kapitálové investice plynoucí z USA směrem do Číny. Tento krok, resp. jeho náznak, nejvíce odskákaly technologie, které jako sektor padaly o 1,6 %. V popředí byly čínské firmy, obchodované na amerických burzách jako ADRs. Akcie e-commerce gigantu Alibaba klesly o více než 5 % na 165,98 USD.

Z pohledu makroekonomických dat byl dnešek ve srovnání s výše uvedeným spíše nevýrazný. Osobní výdaje rostly o 0,1 % (oček. +0,3 %). Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby rostly o desetinu rychleji, zde se ale čekal pokles o 1,1 %.



Index Dow Jones Industrial Average se po ataku hranice 27.000 bodů svezl do záporu, ikdyž finální pokles o 0,3 % na 26.823 bodů není žádná katastrofa. V případě S&P 500 už ztráta tak mírná nebyla. SPX sice nekončí na denních minimech, ale propad o 5 desetin mírný rozhodně není (2.661 b.). Barometr dnes podržela hranice 50 denního klouzavého průměru (50 DMA dnes na 2.948 b.). Technologie byly hozeny do krvavé lázně. Nepomohla zpráva a dalším vyostření sporu mezi USA a Čínou. Ani výsledky Micron Technology (dnes -11,1 %; 43,21 USD). Nasdaq Composite ztratil 1,1 % hodnoty a o víkendu si odpočine na 7.939 bodech. Z technického pohledu CCMP propadl pod 100 DMA (dnes 7.961).





Měnový pár eurodolar stále drhne roční dno. Americká měna je nejsilnější od května roku 2017. V růstu hlavního měnového páru překážela hranice první denní rezistence (R1 1,0956). Směrem k víkendu už ale inklinoval k dennímu pivotu (PP 1,0932). Divokou seancí si prošla také ropa . Po zprávách o příměří mezi Saudskou Arábii a Jemenem klesla až pod 55 USD za barel WTI , ztráty zvládla umazat, následně znovu nabrat. Finální hodnota je na 55,85 USD (-1 %). Mírný pokles zaznamenala i trojská unce zlata . Cena spadla o 4 USD pod 1.500 USD (-0,5 %).