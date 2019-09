Zítřejší státní svátek v kalendáři přinese zavřené obchody, Svatováclavské slavnosti a přiblíží zimu

Sobotní svátek svatého Václava 28. září, kdy slavíme státní svátek Den české státnosti, se pragmatičtějším povahám připomene především zavřenými obchody (s plochou nad 200 m čtverečních). Romantičtější povahy se rozhlédnou po již probarvených listech stromů a uvědomí si, že v kalendáři pondělím 23. září v 9:49 už začal podzim a zanedlouho (za měsíc, ze soboty na neděli 26. a 27. října) skončí i letní čas.

Mimochodem teď se Evropská unie zanáší myšlenkou v budoucnu střídání zimního a letního času ukončit a sjednotit se na jednom času. Zatím se zdá, že většina států by se zřejmě přikláněla k trvalému letnímu času, ale ještě není nic rozhodnuto. Někteří vědci ale upozorňují, že v takovém případě bychom se my zde rozednění mohli v zimních měsících dočkat až k deváté hodině... a to nezní moc vesele.

Duchovněji a vlastenečtěji založení lidé ale zřejmě zavítají na Národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi a Brandýse nad Labem (od pátku 27. do neděle 29. září), nebo na Václavské náměstí, kde už probíhá středověký jarmark a dorazí sem svatováclavský průvod v čele s knížetem Václavem a dalšími dobovými postavami.

Našemu národnímu patronu svatému Václavu je ale po celé zemi zasvěceno mnoho svatostánků, kde bude připomínán. Jedním z nich je i kostel sv. Václava na Proseku, kde se první doložená pouť konala již v roce 1609. Kostel podle pověsti založil (na cestě prosekané z Prahy do Staré Boleslavi) sám Boleslav II. Pobožný na místě, kde se mu zjevil svatý Václav, a cesta z Proseka do Boleslavi je také lemována (barokními) božími mukami. Tradice byla v novodobých svobodných letech obnovena a nyní se na Proseku koná už 29. ročník Svatováclavské pouti.