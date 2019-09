Kauza Kuciak prorostla i do policie. Zadrželi tři elitní detektivy

Slovenská policejní inspekce zadržela bývalého šéfa finanční zpravodajské jednotky Národní kriminální agentury Pavola Vorobjova, bývalého zástupce ředitele Národní jednotky finanční policie Milana Mihálika a dalšího policistu Michala Zubčáka, uvedl to portál nastopě.sk. Důvodem měly být nezákonné lustrace novinářů, včetně zavražděného Jána Kuciaka. Podle televize Markíza zadržela inspekce tři elitní detektivy. Vorobjov šéfoval finanční zpravodajské jednotce, Mihálik byl zástupcem ředitele finanční policie a Zubčák byl Vorobjovův podřízený na odboru podpory řízení, kde pracoval jako analytik. Důvodem zadržení mají být nezákonné lustrace novinářů, mezi kterými měl být i zavražděný Ján Kuciak. Portál Nastopě.sk uvedl, že je Vorobjov podezřelý, že pro podnikatele Norberta Bödöra a Mariana Kočnera, který je podezřelý z toho, že Kuciaka nechal zabít, lustroval nezákonně státní zástupce a novináře, kromě Kuciaka dalších 27. "V souvislosti s vyšetřováním takzvaných lustrací dnes příslušníci Úřadu inspekční služby zadrželi tři osoby. V současnosti vykonává vyšetřovatel úřadu všechny potřebné procesní úkony. S ohledem na tuto skutečnost, a s cílem zabránit zmaření probíhajícího vyšetřování, není v této chvíli možné poskytnout žádné další informace," uvedlo ministerstvo vnitra. Už v dubnu zahájil vyšetřovatel v souvislosti s lustracemi Kuciaka a dalších novinářů trestní stíhání pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele a z neoprávněného nakládání s osobními údaji. Vorobjov u jednoho výslechu tvrdil, že mu v roce 2017 k lustrování Kuciaka dal pokyn tehdejší policejní prezident Tibor Gašpar. Ten to odmítl. Vorobjov později svojí výpověď stáhl.

Podle TV Markíza je Vorobjov členem policejního sboru 14 let. Nejprve pracoval v Bratislavě u pořádkové policie, potom v Nitře, kde byl i u kriminálky. Do Národní kriminální agentury přešel v dubnu 2016. Nejprve jako operativec, po pár měsících ale povýšil do funkce ředitele odboru podpory řízení. Ten má přístup do informačního policejního systému. Později Vorobjov přešel do funkce ředitele finanční zpravodajské jednotky. Letos si pořádal o přeložení k jiné policejní jednotce a vrátil se do Nitry.