Dánská hra se sazbami právě změnila pravidla. Jyske propisuje negativní sazby blíže k drobným klientům

Dánsko se možná stane precedentem pro to, co může nastat, když začne mnohem víc lidí platit za to, že mohou mít v bance uložené peníze.

Jyske Bank, jedna za největších bankovních skupin v zemi, zrušila zábranu, která doposud chránila většinu jejích drobných klientů před dopadem negativních sazeb. Záporná úroková sazba, kvůli které klienti platí za to, že si u banky mohou uložit peníze, platila do pátku pouze pro klienty s přebytečným zhruba milionem dolarů na účtu. Teď se tato hranice snížila na 111.100 USD (zhruba 750.000 DKK).

Rozhodnutí představuje podle ekonomů zásadní posun v tom, jak se do ekonomiky propisuje měnová politika dánské, a potažmo i Evropské centrální banky.

Dánská měnová politika je koncipována tak, aby bránila kurzový závazek dánské koruny vůči euru. Její účinky na širší ekonomiku se bedlivě sledují. Dánská centrální banka nedávno snížila základní úrokovou sazbu na -0,75 %, takže Dánsko se teď o první místo v hloubce této sazby dělí se Švýcarskem. Se zápornými úrokovými sazbami Dánové strávili sedm let, což je světový rekord. Není přitom jisté, zda depozitní sazba nepůjde ještě níže. Podle guvernéra dánské centrální banky Larse Rohdeho mají centrální bankéři v Kodani pořád prostor k jejímu snížení. Sesun pod -0,75 % už by ale znamenal krok na neprobádané území.

Pro Jyske i jiné banky ale není dobrých ani nynějších -0,75 %. Podle generálního ředitele Jyske Anderse Dama banka teď prodělává ještě víc, když si u centrální banky uloží nadbytečné rezervy. Odtud tedy rozhodnutí účtovat od 1. prosince zápornou sazbu 0,75 % na všech firemních vkladech a na vkladech soukromých osob nad 750,000 DKK.

Nízké úrokové sazby obvykle podporují obyvatele k utrácení. Půjčky jsou levnější a spoření už není tak přitažlivé. V Dánsku vedly záporné sazby k prudkému růstu refinancování hypoték, také ale kolidovaly s rekordním nárůstem spotřebitelských vkladů.

Podle názorů z banky Nordea ale ani po snížení dánských sazeb není vůbec dáno, že lidé budou utrácet víc. Většina dánských domácností po letech rostoucích mezd, klesající nezaměstnanosti a levnějších půjček utrácí už nyní to, co považuje za přiměřené. Dánové by tak místo toho prý mohli dávat více na důchodové spoření.

K tomu se přidává uvolňování měnové politiky ECB, která ústy svého prezidenta Maria Draghiho slíbila, že nové kolo kvantitativního uvolňování skončí jenom nedlouho předtím, než se zvedne hlavní úroková sazba. Investory to mělo ujistit, že podpora ze strany centrální banky bude pokračovat, dokud se inflace neusadí na cílové hodnotě. Pro spotřebitele tak dává smysl držet peníze na běžném účtu, který nevynáší nic, než je investovat do krátkodobých nástrojů se zápornými výnosy, napsal Bloomberg.

Podle seniorního ekonoma Handelsbanken v Kodani znamená rozhodnutí Jyske rozšířit záporné sazby na více drobných klientů důležitý krok pro finanční sektor, který se bojí, že retailovou klientelu vyděsí. “Toto stigma nyní padlo,” uvedl podle Bloombergu. Další banky by přitom Jyske mohly následovat a sama Jyske nevylučuje, že tuto politiku nebude aplikovat na další klienty.

Více než 750.00 DKK mělo podle oficiálních statistik z roku 2017 na účtu více než 163.500 Dánů. Toto číslo by teď ale mohlo být vyšší.

Investoři mezitím začali přepočítávat, jak se nejnovější rozhodnutí banky promítne do čistého úrokového výnosu banky. Jenom v pátek stouply její akcie o více než 5 % a v pondělí v Kodani zahájily obchodování vyšší o další zhruba 1 %. A to i přesto, že jiné evropské banky padaly.

Výkonnost titulu za pět dní do 23. září:

Výkonnost titulu za pět let do 23. září:

Zdroj: Bloomberg, Reuters, Patria.cz



Foto: Jyske