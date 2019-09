Souhrn 24.9. - Evropa neudržela lehce pozitivní ladění, zhoršená makra v USA, euro silnější k dolaru, ropa oslabuje, BCPP nad nulou díky ČEZ

12.h - akciové trhy lehce rostou díky očekáváním ohledně obchodní války, euro silnější, ropa klesá, BCPP v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při velmi slabé likviditě na úrovni poloviny dlouhodobého průměru lehce rostla.Evropské akciové trhy dnes nakonec neudržely lehký optimismus z první poloviny dne. Investoři se věnují především vývoji obchodní pře mezi USA a Čínou, kde se údajně rýsují v relativně krátké době další rozhovory na nejvyšší úrovni mezi zástupci obou táborů.Bedlivě sledován je také vývoj v Británii, kde tamní nejvyšší soud rozhodl, že přerušení schůze parlamentu premiérem Johnsonem na 5 týdnů nebylo v souladu se zákonem. To vyvolalo vlnu výzev na jeho rezignaci či odstoupení z funkce.Důležitá dnes byla také makra , když německý Ifo podnikatelský sentiment sice ukázal určité zlepšení, ale zároveň obsahoval velmi slabý výhled, a když se odpoledne objevila silně negativní zpráva z USA o nečekaně silném poklesu tamní spotřebitelské důvěry.US trhy vstouply do svého obchodní velmi nejistě. Euro v průběhu dne posilovalo vůči dolaru a ztrácelo k libře. Koruna euru v blízkosti včerejšího závěru. Ropa dnes bez výraznějších nových motivů silněji korigovala růst vytvořený v úvodu minulého týdne. Ropný trh se vrací po saúdském extempore do "starých zaběhaných kolejí". BCPP i přes určité problémy v průběhu odpoledne dokázala přeci jen alespoň lehce posílit. Při slabé likviditě většiny hlavních titulů to lze přičíst k dobru především zájmu o ČEZ . Výrazněji se dařilo akciím CETV . Pod tlakem byly dnes naopak bankovní tituly a nakonec se nedařilo ani akciím O2 , jež dopoledne nadějně posilovaly.