Proč recese (ne)jsou problém pro investory?

Někdy se zdá, že se lidé obávají příští recese prakticky okamžitě poté, co skončí ta předchozí. Na jednu stranu to lze pochopit, protože nejde o nic příjemného, na druhou stranu ale není dobré žít v obavách jen proto, že víme o cykličnosti ekonomiky a trhu.

Před deseti lety by si těžko někdo představil, že míra nezaměstnanosti v USA (a nejen tam) bude na historických minimech, centrální banky se budou marně snažit o rozumně vysokou inflaci, výnosy dluhopisů USA nebudou růst a po světě se budou prodávat bondy se zápornými úroky v souhrnné hodnotě mnoha bilionů dolarů, akcie budou na čtyřnásobku hodnoty a americká ekonomika bude mít za sebou nejdelší (byť ne nejsilnější) expanzi v historii.

Oproti roku 2009 jsme na tom mnohem lépe, a to jak ekonomicky, tak co se týče dění na trzích. Přesto se investoři stále obávají recese. Nejdříve jejich strach živily obavy z dvojitého dna, pak to byla dluhová krize v Evropě, zpomalení Číny, pak obavy z výsledků prezidentských voleb v USA a nyní je to inverzní výnosová křivka v Americe.

Recese mají na lidi negativní dopady, takže se nelze těmto obavám divit. Investoři je ale řeší možná až příliš a média jim v tom vydatně pomáhají, protože špatné zprávy táhnou. Stačí menší výkyv nebo série propadů na trzích, aby se začalo psát o mluvit o blížící se recesi. Akciový trh přitom sám o sobě není spolehlivým indikátorem blížící se recese. Pouze v roce 2001 byl akciový trh dobrým ukazatelem blížící se recese, v průměru ale akciový index S&P 500 3 měsíce před recesí rostl o 1,2 % a půl roku před ní přidával procento.

Krátkodobé propady mohou investory strašit a vyvolávat u nich obavy z recesí a medvědích trendů, většinou však jde pouze o korekce, které odezní. Jako ukazatel blížící se recese fungovat nemohou.

Recese jsou běžnou součástí ekonomiky a z časové osy ukrajují jasnou menšinu. Od roku 1945 trvala průměrná recese v USA okolo 11 měsíců a HDP během ní klesl o 2,4 %. Z 895 měsíců, které uběhly od roku 1945 do července 2019, se ekonomika USA nacházela v recesi 130 měsíců, tedy asi 15 % času.

To znamená, že 85 % času ekonomika roste. A po těchto 85 % času se většina investorů strachuje o to, co se bude dít v oněch 15 % času.

Je proto dobré neuvažovat v extrémech. Trhy samotné se jen zřídkakdy nacházejí na extrémních hodnotách, a tak není vhodné se při investicích nechat ovlivňovat výrazy jako "vždy" nebo "nikdy", protože to může vést ke zbytečným chybám.

Když investor myslí na to, že každou chvíli může přijít recese, budou jeho pozice příliš defenzivní. Stejně špatný je ale přístup, kdy se možnost recese či propadu trhu nebere vůbec v úvahu. Pak může být portfolio příliš rizikové a reakce investora při propadech velice pravděpodobně přehnaná. Ideálním způsobem, jak se připravit na recesi, jejíž výskyt nelze přesně předpovědět, je dostatečná a rozumná diverzifikace, která dokáže omezit ztráty při jakémkoli vývoji.