Čína přinesla další nervozitu do obchodní války

Zámořské indexy se po nadějném začátku po sedmé hodině propadly razantně do minusových hodnot. Důvod k tomu jim dala čínská diplomacie, když velvyslanci v oblasti zemědělství zrušili svou cestu do Montany, kde měli příští týden navštívit farmy. Tento tah opět přinesl nervozitu do obchodních jednání mezi dvěma největšími světovými ekonomikami. V posledních týdnech naopak docházelo k uvolnění obav, že obchodní válka bude brzy vyřešena, což pomohlo indexu S&P 500 přiblížit se ke svým historickým maximům. Dnes tedy spíše doufáme, že poslední krok nebude mít pro na dlouhodobě negativní dopad.Nejvíce ztrácely technologické akcie a mikročipy oba subindexy odepsaly necelých 1,5 %. Ze dnešním propadem indexu Nasdaq stojí především akcie streamovací společnosti Netflix, které ztratily 5,9 %. CEO Netflixu totiž začal konečně reflektovat hrozbu ze strany narůstající konkurence ze strany Disney, Applu, Amazonu a dalších společností. To se ve výsledku logicky podepisuje na sníženém výhledu růstu počtu uživatelů. Farmaceutický Merck přidal 1,9 % poté, co dostal osvědčení od FDA, že někteří dospělý pacienti s HIV-1 byli „virově potlačeni“. Společnost Roku začala být pokrývána analytickou společností Pivotal Research s hodnocením SELL a propadla tak dnes o 18 %. Výrobce mikročipů Xilinx propadl o 6,3 % poté, co CFO Lorenzo Flores oznámil svoje odstoupení a Bank od America na to konto snižuje svoje doporučení na „neutral“.