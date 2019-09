Wall Street zakončila nerozhodně, US Steel -11 %

Americké akciové trhy ukončily dnešní obchodní den v mírné ztrátě, případně v těsné blízkosti včerejšího závěru. Index S&P 500 zůstal beze změny na hladině 3006 bodů, když v průběhu dne sestoupil ze svých maxim v obavách o další vývoj jednání mezi USA a Čínou. Mírnou ztrátu zaznamenal rovněž dolar, který odepsal vůči euru 0,1 % na úroveň 1,104 EUR/USD.

Mezi technologiemi byl v centru pozornosti zejména Microsoft, jehož akcie přidaly 1,8 %. Impulzem byla zpráva o navýšení kvartální dividendy z 0,46 na 0,51 USD a oznámený program zpětného odkupu akcií v objemu 40 mld. USD. Dařilo se rovněž Facebooku nebo Tesle, které zakončily seanci přibližně o procento výše.

Pod tlak se naopak dostal US Steel, který odepsal 11,2 %. Na vině je snížený výhled na aktuální kvartál, a to především díky vyššímu než očekávanému propadu ceny oceli a zhoršujícím se podmínkám v Evropě. Nedařilo se ale i společnost Walt Disney, která odepsala 2,6 % nebo výrobci sportovního vybavení Under Armour, jehož akcie ztratily 2,8 %.

Index Dow Jones oslabil o 0,2 %, S&P zůstal beze změny a Nasdaq přidal 0,07 %.