Prezident Zeman je připravený Babiše v kauze Čapí hnízdo omilostnit.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se zřejmě nemusí obávat dalšího stíhání. Prezident Miloš Zeman prohlásil, že je připravený udělit mu milost. Tu by si pak musel Babiš jako premiér sám podepsat.

Pokud by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl o obžalování Babiše, je Zeman připravený využít práva abolice. To znamená, že by mohl další stíhání zastavit. Řekl to v rozhovoru pro TV Barrandov.

Zeman pochválil dosavadní práci státních zástupců. Další pokračování ve stíhání už by ale považoval za politicky motivované a cítil by povinnost zasáhnout.



Pro abolici je ale potřeba podpisu premiéra, což je v tomto případě Andrej Babiš. Bylo by tedy na něm, jestli si podepíše vlastní milost.