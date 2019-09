Na Applu došlo k něčemu, čeho by si měl dobře všimnout každý investor

Banka Goldman Sachs podle CNBC snížila svou cílovou cenu u akcií společnosti Apple, a to dost znatelně: Z 187 dolarů na 165 dolarů. Tento krok, posouvající cílovku ještě hlouběji pod současnou tržní cenu, odráží očekávaný „velmi negativní dopad, který bude mít nová účetní metoda používaná u Apple TV“. Tak to alespoň píše CNBC a čtenář se stejně jako já může po takovém sdělení ptát: Jak může změna způsobu účtování něco měnit na fundamentu společnosti a na její hodnotě?



Analytik banky Rod Hall tvrdí, že nová metoda účtování přesune příjmy z kolonky hardware do kolonky služby „i přesto, že klienti se nebudou domnívat, že platí za TV+“. „Myslíme si, že Apple chce nakládat s jednoročním zkušebním obdobím u TV+ jako se slevou na hardware a balíček služeb“, dodává pan Hall. To podle něj moc neprospěje obdobím vyšších tržeb, tedy například Q1 fiskálního roku 2020 (končící prosincem).





Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.