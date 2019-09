Dluhopisy stále patří mezi poměrně hojně využívané možnosti, jak zhodnotit vlastní prostředky. Investoři si ovšem musí vše před nákupem řádně prověřit. Jedním z velmi dobrých nástrojů je také ratingové hodnocení rizikovosti jednotlivých emitentů. Tento 14 stupňový iRating začal jako první inzertní portál s dluhopisy v Česku používat web Dluhopisy.cz. Hodnocení vychází z odborného hodnocení garanta CRIF – Czech Credit Bureau. Díky tomu může zájemce o dluhopisy lépe posoudit, zda se do dané emise vyplatí investovat nebo ne.

Na inzertním portálu Dluhopisy.cz, neustále řešíme, jak optimalizovat podmínky pro povolení inzerovat emitentům své emise a zároveň usnadnit investorům sběr důležitých informací. Investor musí mít nějakou možnost seriózního posouzení rizikovosti eminentů. Dluhopisy si kupuje sám na vlastní odpovědnost. V současné době u nás neprojde až 97 % všech zájemců o inzerci.

iRating pro malé a střední podniky je zpracováván na základě údajů ze vstupních formulářů a interní databáze Cribis odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Je určen všem živnostníkům, mikropodnikům a malým a středním podnikům, kteří si chtějí prověřit vlastní hodnotu.

Výsledný rating se skládá ze dvou složek – z finanční a nefinanční. Podkladem pro finanční část hodnocení jsou zejména účetní výkazy za poslední dva roky a aktuální čtvrtletí, které zájemce o rating musí doložit. Bez nich není možné rating získat. Nefinanční analýza pak využívá dalších informací o firmě, jako je doba její existence, odvětví podnikání a pozice na trhu nebo dosavadní výše úvěrů (u podnikatelů).

Finanční ukazatele reflektují takové vlastnosti firmy, které jsou klíčové pro učinění rozhodnutí o investici, například krátkodobou likviditu, solventnost (schopnost hradit své závazky), aktivitu a rentabilitu. Každý ukazatel při tom má svou váhu v závislosti na oboru podnikání hodnocené firmy.

Do nefinanční části hodnocení se promítá mimo jiné charakteristika odvětví podnikání a regionu a konečný výsledek se určuje na základě součtu finančního a nefinančního skóre.

Výstup z hodnocení je složen z jednoho ze 14 ratingových stupňů (A1 až C5, viz tabulka níže), hodnoty roční pravděpodobnosti selhání, specifikace kladných a záporných stránek hospodaření a informace o výskytu případných negativních událostí v samotné firmě či v ekonomicky propojených subjektech.

Výsledný rating tak reprezentuje hodnocení firmy jako celku, nikoliv jen aktuálně vydaných dluhopisů. Jeho cílem není posouzení podnikatelských záměrů, ale objektivní vystižení výchozí ekonomické situace společnosti, která může být pro dosažení záměrů klíčovým parametrem.

Metodika a výsledky iRatingového hodnocení si vybudovaly respekt v řadě institucí, které je zabudovaly do svých systémů řízení rizik. Například: Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. (EGAP), Expobank CZ a.s., Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Svaz českomoravských bytových družstev, Státní fond rozvoje bydlení, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., Wüstenrot stavební spořitelna, a.s.



Výsledný iRanting pro emitenta vypadá následovně:

- Emise ALTISPORT.CZ 2022 – iRating B5

- Emise Bejbynet.cz 2022 – iRating B1

- Emise CRESCON ALDROV 2023 – iRating mateřské společnosti B4

Centrum Dluhopisů se na hodnocení firem iRatingem nijak nepodílí ani neposkytuje investiční poradenství. Kladný výsledek iRatingu nemusí znamenat, že je investice pro zájemce vhodná. Výsledek iRatingu emitenta si zájemce vyhodnotí sám.

