Udrží si Bitcoin vedení, nebo nás čeká vzpoura altcoinů?

BTC DOMINANCE - 18.09.2019

Dobré ráno tradeři,

altcoiny pokračují v uptrendech, ale nesmíme zapomínat na BITCOIN. Sledujeme zde totiž aktuálně nejdůležitější graf - BTC DOMINANCE. Všimněte si zde, že na obou grafech máme zatím pouze "(abc)" korekci, což může být opravdu pouze konsolidace v rámci pokračujícího uptrendu. Znamená to tedy, že altcoiny našly s největší pravděpodobností dno, ale s dalšími vstupy je nutné být opatrný a počkat do rozumných zón.

Pokud dominance opravdu propadne pod support zóny 14,08-13,84 / 69,5%, pak u altů můžeme očekávat přímé pokračování uptrendů, takže budeme sledovat vstupy do trendu. Pokud ale uvidíme z těchto support zón reakci, pak můžeme naopak očekávat pokračování uptrendu u Bitcoinu do našeho targetu 11200-11700,-USD a altcoiny půjdou do korekce.

Takže žádné FOMO (Fear Of Missing Out) a unáhlené vstupy, ale pěkně počkat na další data.



BTCUSD vs GBTC - 18.09.2019 Když zhodnotíme korelaci mezi dominancí BTC, stavem grafu BTCUSD a GBTC, pak aktuálně vše nasvědčuje tomu, že Bitcoin bude pokračovat do predikovaného targetu 11177-11400,-USD. Důvodem je hlavně také překonaná trendová rezistence na grafu GBTC, kterou jsme považovali za klíčovou pro určení dalšího pohybu. Nyní jsme nad ní a graf dominance BTC na supportu. Další hodiny budou tedy zajímavé a pohyb BTC nám pomůže identifikovat vhodné vstupy do velkých altcoinů.



