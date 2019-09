Obnovování ropné produkce v Arábii. Výpadek asi nebude až tak velký

Problém s nedostatkem ropy zřejmě nebude tak velký, jak se zdálo na začátku: Saúdské Arábii se už včera povedlo obnovit 50 % ze 5,7 milionu barelů/den, které ztratila při útoku dronů na její zařízení.

Pokud platí, že původní ztráta byla rovna polovině celkové saúdské produkce, pak po včerejšku už je nová hladina denní saúdské produkce ropy na cca 75 % úrovně před víkendovými útoky. Plná obnova by měla nastat během příštích 2-3 týdnů.

Vzhledem k obvyklému několikatýdennímu zpoždění mezi vývojem cen ropy a jeho plným dopadem do českých cen pohonných hmot se tedy zdá, že šok pomine dřív, než se na českých pumpách plně projeví. Tento plný projev by tedy nemusel mít ani rozsah 8 % (tj. v cenách benzínu lehce přes 3 Kč), o která poskočila cena ropy od útoku do dnešního rána (z 60,2 dolaru za barel na nynějších 64,8).



Milan Skořepa