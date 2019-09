Řidičům někde nehrozí pokuty, protože šest radarů v Praze nefunguje tak, jak by mělo

Některé radary na měření rychlosti v Praze nefungují tak, jak by měly. Řidičům tedy nehrozí pokuty, které by jinak dostali. Podle našich informací jde o nejméně šest radarů na nejvytíženějších místech. Zatímco náměstek pro dopravu tvrdí, že to není problém, podle opozice ohrožena bezpečnost v Praze.

Jde o radary v některých tunelech a na frekventovaných pražských silnicích. Přesný seznam, kde se měří, ale už nepokutuje, naše redakce k dispozici má - ale kvůli bezpečnosti v dopravě se ho rozhodla nezveřejnit. Pro představu se ale jedná o úseky, kterými projedou desetitisíce aut za jediný den.

Smlouva na servis a údržbu radarů loni v prosinci vypršela a nová pořád není. "Ty certifikáty vypršely a my jsme včas nevysoutěžili novou firmu. Ale já bych řekl, že 80 procent úkolu radaru je zajišťovat bezpečnost, nikoli vybírat pokuty," uvedl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Výběrové řízení měla zajistit TSK a podle jejího vyjádření by proběhlo bez problémů, kdyby jeden z uchazečů nepodal námitky proti podmínkám k antimonopolnímu úřadu. Ten uchazeči dal za pravdu. A protože kvůli tomu nový dodavatel stále není znám, některé radary měří už jen preventivně.

"Z právních důvodů napadnutelnosti výsledků měření a rizika hrozících soudních sporů s dalšími náklady nejsou řidiči překračující rychlost v daných úsecích správním orgánem obesíláni," sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Náměstek slíbil zjednat nápravu v horizontu několika týdnů.