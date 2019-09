Natankujte plnou. Ceny benzínu vyletí vzhůru nejpozději příští týden

Přestože se zatím může zdát, že se ropná krize způsobená útoky na Saúdskou Arábii na českých benzínkách nijak neprojevuje, opak je pravdou. Podle ekonomů se zatím prodejci zbavují levnějších zásob, nejpozději příští týden si ale za pohonné hmoty budeme muset připlatit. Navýšení cen však možná nebude nakonec drastické.

Titulky médií varovaly na konci minulého týdne před zdražením benzínu ke 40 korunám za litr, podle ekonomů jde však spíš o krajní hranici.



"Není třeba propadat panice. U čerpacích stanic lze sice očekávat, že se ceny pohonných hmot budou zvyšovat, ale rozhodně se nevyšplhají k úrovni 40 korun za litr. U benzínu lze očekávat zdražení maximálně o 1 korunu za litr. Nafta by mohla zdražit o 50 haléřů více než benzín. Ceny pohonných hmot se tak vrátí k úrovním, na kterých byly v červnu letošního roku," uvedl na dotaz TN.cz ekonom Štěpán Křeček.



Podle něj se zdražení ropy na světových trzích běžně promítá do koncových cen na českých benzínkách do dvou až tří týdnů, při mimořádných událostech ale pumpaři využívají situace a přistupují ke zdražování rychleji.

S tím v současné situaci počítá ekonom Lukáš Kovanda: "Nejpozději příští týden se zdražení jistě projeví. Možná to bude již tento týden, a to v tom případě, že si čerpací stanice, případně rafinérie, navýší marže v předstihu či v důsledku silného mediálního ohlasu, který útoky v Saúdské Arábii vyvolávají."



Pokud tedy máte možnost, natankujte co nejdřív plnou nádrž. Prozatím totiž ceny pohonných hmot stále klesají, pumpaři totiž doprodávají levné zásoby. Podle webu kurzy.cz je v současnosti průměrná cena za litr benzínu 32,44 Kč, což je nejnižší suma od letošního června. Ceny nafty se také drží nízko, litr teď průměrně natankujete za 31,73 Kč.