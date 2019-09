Škoda celosvětově: Během 10 let chce dosáhnout 2 miliony automobilů ročně

Škoda Auto Mladá Boleslav si věří. Jestliže vloni nabídla celkem 1,25 milionu nových vozů, pak během 10 let chce dosáhnout a ročně vyrobit 2 miliony automobilů. Kdo je tahounem? Především evropský trh, kde není výjimkou, že zákazníci nejen kvůli ceně, ale i čekání na svůj nový vůz volí nákup v Česku. V domovině automobilky jsou přece jen vozy snáze k dostání.

Evropa je tedy tahounem prodejů. Co největší, a tedy čínský trh? Přehřátí tamní ekonomiky a fakt, že Škoda zatím neumí nabídnout kromě modelu Citigo ryzí elektromobily, ji brzdí. Proto se nyní zaměřuje na propagaci své nabídky. Vše řeší i urychleným nástupem elektrických modelů, které by měly společně s hybridy představovat v roce 2025 asi čtvrtinu produkce. A ještě jedna informace: do roku 2022 chce mladoboleslavská automobilka celkem uvést 30 nových modelů, z toho jednu třetinu elektrických.

Bez problémů naopak z jiného pohledu, není ani Indie, kde právě Škoda zodpovídá za produkci vozidel celého koncernu VW pro tento obří trh. Ten má ale zásadní požadavek – ultra nízkou cenu. Proto se vyvíjí společně s indickým partnerem hned dva modely pro příští rok, jejichž cena by se jen lehce přehoupla přes čtvrt milionu korun.

Z tohoto celosvětového pohledu se jeví stále více pravděpodobné, že ze dvou zemí, kde by měla vyrůst nová továrna Škody Auto, která by pokryla zájem Evropy, připadá spíše v úvahu Turecko než Bulharsko. Proč? Protože kromě dodávek pro Evropu může automobilka „zdomácnět“ i na velkém tureckém trhu. A to stojí za to.