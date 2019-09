TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz

Rok uplynul jako voda a odborný portál oPojištění.cz opět zveřejňuje exkluzivní žebříček – TOP 30 největších pojišťovacích makléřů v České republice. Jako každým rokem, tak i letos jsme posuzovali objektivně ověřitelné kritérium – výše tržeb z činnosti. Zdrojem informací byly účetní uzávěrky a výroční zprávy jednotlivých makléřských společností, které jsou zveřejňovány ve Sbírce listin veřejného rejstříku.

Pozitivním faktem je, že souhrnné tržby makléřských společností, které se v žebříčku umístily, dosáhly rekordní částky. Poprvé v historii byla zdolána hranice 6 miliard. Konkrétně pak bylo dosaženo výsledku 6 207 094 tis. Kč. To je o téměř 600 milionů Kč více, než tomu bylo v roce předešlém. Pojišťovacím makléřům se tak rok 2018 vydařil a jejich výsledky potvrdily nejen růst pojistného trhu v oblasti neživotního pojištění, ale i české ekonomiky celkově. To ostatně potvrzují u nedávno publikované údaje České asociace pojišťoven za rok 2018.

Hranice sta milionů byla překonána jedenáctkrát. Hned dvě společnosti se pak dostaly přes magickou částku jedné miliardy korun. Vítězná firma RENOMIA rostla v tržbách o 15 %, díky čemuž dosáhla 1 315 248 tis. Kč. Druhé společnosti INSIA ve spolupráci s MARSH vzrostly tržby o cca 6 %, což se projevilo ve výsledku 1 026 293 tis. Kč. Na pomyslné třetí příčce se pak s hodnotou 718 897 tis. Kč umístil makléř Aon Central and Eastern Europe. Největšího procentuálního růstu dosáhla v roce 2018 společnost Modul Servis, která se s výsledkem 115 579 tis. Kč zařadila těsně za první desítku na 11. místo.

I letos si přes veškerou snahu redakce některé společnosti nepřály být součástí tohoto unikátního žebříku. Přesto se do vybrané společnosti dostaly hned dvě nové „tváře“, a to Crossroad Credit a.s. a Activum s r. o, které společně s PETRISK INTERNATIONAL a.s., Broker Team a.s., NPS Group s.r.o. a s neumístěnou IS Group, spol. s r.o. tvoří skupinu pojišťovacích makléřů STAR INSURANCE GROUP.

Nejlepším 30 makléřům gratulujeme a děkujeme za spolupráci na letošní podobě této prestižní ankety.

TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz

Principy sestavení žebříčku TOP 30 pojišťovacích makléřů 2018

Zařazeny jsou společnosti se sídlem v ČR či jejich skupiny, které převážně vykonávají činnost pojišťovacího makléře ve smyslu zákona č.38/2004 Sb.

Pořadí bylo sestaveno dle tržeb na základě dostupných finančních výkazů za rok 2018.

Pokud účetní jednotka provádí konsolidaci, byla použita konsolidovaná uzávěrka.

Do skupiny se započítávají společnosti s přímým či nepřímým kapitálovým propojením ve výši 30% a více – akcionářská struktura musí být zveřejněna ve výroční zprávě či příloze účetní uzávěrky.

Redakce oPojištění.cz si je vědoma, že tento přehled pojišťovacích makléřů není úplný. Byl sestaven s maximálním úsilím na základě dostupných účetních výkazů za rok 2018.

